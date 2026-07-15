بستان المرج يعلن الإضراب والحداد احتجاجًا على مقتل رامي شلبي برصاص الشرطة

أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، احتجاجًا على مقتل الشاب رامي أنور شلبي من قرية سولم برصاص الشرطة، مطالبًا بفتح تحقيق مهني وشفاف في ملابسات الحادث.

أعلن المجلس الإقليمي بستان المرج، اليوم الأربعاء، الإضراب والحداد في جميع مؤسساته اليوم وغدًا الخميس، حدادًا على روح الشاب رامي أنور شلبي من قرية سولم، الذي قُتل أمس إثر إطلاق الشرطة النار عليه.

وتقدّم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأهالي قرية سولم، معربًا عن تضامنه معهم في مصابهم، وداعيًا أن يتغمّد الله الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وفي بيان أصدره، استنكر المجلس إطلاق الشرطة النار على الشاب، معتبرًا أن اللجوء السريع إلى استخدام الرصاص أدى إلى مقتله، وطالب بفتح تحقيق مهني وشفاف لكشف جميع ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين.

كما دعا المجلس أهالي قرية سولم إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، والحفاظ على السلم الأهلي ووحدة المجتمع، والتعامل مع هذه الفاجعة بما يصون أمن الجميع ويحافظ على النسيج الاجتماعي.

وفي ختام بيانه، أعرب المجلس عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين، سائلًا الله أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية.