تل السبع: إطلاق نار يستهدف عمال نظافة خلال عملهم ويصيب 3 منهم

أُصيب ثلاثة عمال نظافة بجروح متفاوتة، بينها إصابتان متوسطتان، إثر تعرضهم لإطلاق نار أثناء عملهم في تل السبع، فيما دان المجلس المحلي الحادثة واعتبرها اعتداءً على البلدة بأكملها.

أُصيب ثلاثة عمال نظافة، في الثلاثينيات من أعمارهم، بجروح متفاوتة، بينها إصابتان متوسطتان، إثر تعرضهم لإطلاق نار خلال عملهم في شارع الطور ببلدة تل السبع في منطقة النقب جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفادت طواقم اتحاد الإنقاذ بأنها قدّمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وقال المسعف وسائق سيارة الإسعاف، زئيف كلاين، إن الطواقم تلقت بلاغًا عن إصابة ثلاثة أشخاص في حادثة عنف، وقدّمت لهم العلاج الأولي ميدانيًا، ثم جرى نقلهم إلى المستشفيات، حيث وُصفت إصابة اثنين منهم بالمتوسطة، فيما أُصيب الثالث بجروح طفيفة.

وفي أعقاب الحادثة، أصدر المجلس المحلي في تل السبع بيانًا شديد اللهجة، أدان فيه استهداف عمال النظافة أثناء تأديتهم عملهم، مؤكدًا أن ما جرى "تصرف همجي وخطير ومرفوض"، وأن الاعتداء عليهم لا يستهدف أشخاصًا فحسب، بل يمس جميع سكان البلدة وجهود تحسين واقعها.

وقال المجلس إن أعمال النظافة وتحسين المرافق العامة تأتي في إطار مسؤوليته تجاه السكان، وإن محاولات عرقلة هذه الجهود عبر أعمال العنف والتخريب تمثل مساسًا بالمصلحة العامة، مشددًا على أنه سيواصل العمل من أجل تطوير البلدة والحفاظ على أمنها ونظافتها.

ودعا المجلس الأهالي إلى التعاون مع الجهات المختصة لمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار، والوقوف في مواجهة مظاهر العنف، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدًا أن "الاعتداء عليهم هو اعتداء على تل السبع كلها".

ولم تُعرف، حتى الآن، ملابسات الحادثة، فيما يُنتظر صدور تفاصيل إضافية من الشرطة بشأن ظروف إطلاق النار.