15 يوما على احتجاز الشرطة جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد: مطالبة بتحريره من دون تقييدات

تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد بعد إعدامه برصاص الشرطة قبل 15 يوماً، وسط رفض العائلة لشروط التسليم التعجيزية، ودعوات لوقفات احتجاجية تزامناً مع جلسة مرتقبة في المحكمة العليا للمطالبة بتحريره من دون شروط.

لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الشاب سامي جعصوص (29 عامًا) من مدينة اللد، والذي أُعدم برصاص الشرطة، في الأول من تموز/ يوليو الجاري في المدينة، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن ضدّ أحد أفرادها، قبل أن تتراجع عن روايتها، وتصنِّف الحادثة بالجنائية، فيما تطالب عائلته واللجنة الشعبية، بتحرير الجثمان من دون أي شروط أو تقييدات.

وتضع الشرطة شروطًا تعجيزية مقابل تحرير الجثمان، من بينها عدم إقامة صلاة جنازة عليه في المسجد، وعدم توديع جثمانه في منزل العائلة، إلى جانب عدم غسله في المنزل، أو مغسل المدينة، الأمر الذي ترفضه العائلة واللجنة الشعبية، وتطالب بتحرير الجثمان من دون أي شرط، بعد إعدام ابنها بدم بارد، وبخاصة أن الضحية كان يعاني من مشاكل نفسية، وذلك معروف لدى الشرطة والمؤسسات الطبية المختصة.

ومنذ 15 يومًا، تحتجز السلطات جثمان الشاب جعصوص، فيما نصبت العائلة خيمة اعتصام في ساحة المسجد العمري الكبير في المدينة، وذلك احتجاجًا على احتجاز جثمان ابنها، وللمطالبة بتحرير جثمانه.

ضحية رصاص الشرطة، الشاب سامي جعصوص

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد، محمد أبو شريقي لـ" عرب 48": "ننتظر تحرير جثمان الشاب سامي جعصوص، بعد إعدامه قبل 15 يومًا برصاص الشرطة الإسرائيلية، إذ إن جثمانه لا يزال منذ ذلك الحين، محتجزا من قبل السلطات الإسرائيلية، وترفض تسليمه للعائلة لدفنه".

وأضاف: "ستُعقد غدًا (الخميس) جلسة في المحكمة العليا في مدينة القدس في كل ما يتعلق باحتجاز الجثمان، وذلك للمطالبة بتحرير الجثمان المحتجَز من دون أسباب مبررة أو مقنعة، وبخاصة أن الشرطة تراجعت عن روايتها التي ادّعت أنه حاول تنفيذ عملية طعن قومية، إذ إن سامي كان يعاني من حالة نفسية صعبة".

عضو اللجنة الشعبية في اللد، محمد أبو شريقي

وعن مطالب العائلة واللجنة الشعبية، قال أبو شريقي: "مطالبنا هي تحرير الجثمان من دون أي قيد من الشرطة، وأن يتم دفنه ككل المواطنين، إلا أن الشرطة تضع قيودًا من بينها عدم الصلاة عليه في المسجد، وتفكيك خيمة الاعتصام الأمر الذي نرفضه في ظل احتجاز الجثمان".

وعن الخطوات الاحتجاجية المقبلة، قال: "سننظم عدة خطوات احتجاجية غدًا، من بينها ثلاث وقفات احتجاجية، الأولى أمام المحكمة العليا في القدس، ولحظة انعقاد الجلسة، وأخرى في ساحة المسجد العمري الكبير قرب خيمة الاعتصام، وأمام المعهد الطب العدلي أبو كبير، حيث يتم احتجاز الجثمان، وذلك للاحتجاج على هذه السياسة، واحتجاز الجثمان".