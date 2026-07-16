محكمة الناصرة تفرض على يوسف إبراهيم العمل لخدمة الجمهور لمدة 7 أشهر

فرضت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد، يوسف إبراهيم، عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة سبعة أشهر، على خلفية منشورات تعود إلى عام 2018.

فرضت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، على عضو المكتب السياسي في حركة أبناء البلد، يوسف إبراهيم، من بلدة دبورية، عقوبة العمل لخدمة الجمهور لمدة سبعة أشهر، وذلك بعد نحو سبع سنوات على المنشورات التي أُدين على خلفيتها.

وعقّب يوسف إبراهيم على القرار خلال حديثه لـ"عرب 48"، قائلا: "بعد مرور سبع سنوات على المنشورات وبداية الملف، صدر اليوم الحكم في قضية استغرقت وقتًا طويلًا، على خلفية منشورات على منصة فيسبوك لا علاقة لها بأي تحريض أو تماهٍ، خلافًا لما ادعته النيابة في لائحة الاتهام".

عقّب يوسف إبراهيم على قرار المحكمة خلال حديثه لـ"عرب 48"، قائلا: "بعد مرور سبع سنوات على المنشورات وبداية الملف، صدر اليوم الحكم في قضية استغرقت وقتًا طويلًا، على خلفية منشورات على منصة فيسبوك لا علاقة لها بأي تحريض أو تماهٍ، خلافًا لما ادعته النيابة في لائحة الاتهام".

للتفاصيل:… pic.twitter.com/xcLVboQi0H — موقع عرب 48 (@arab48website) July 16, 2026

وعن تنفيذ عقوبة العمل لخدمة الجمهور في بلدة إكسال، قال إبراهيم: "جزء من الملاحقات التي نتعرض لها ونتعرض لها منذ سنوات يهدف إلى الحد من العمل التطوعي والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في دبورية وسائر البلدات الأخرى. لذلك فإن تنفيذ الحكم في إكسال هو شرف لنا، لأنه يتيح لنا مواصلة خدمة أهلنا هناك".

وقالت المحامية أماني إبراهيم لـ"عرب 48": "نرى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الإدانة نفسها، إذ نعتبرها جزءًا من الملاحقة السياسية وسياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها أبناء مجتمعنا، ولا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأضافت: "سندرس إمكانية تقديم استئناف على القرار، إلا أن ما يجعلنا نتردد هو أن عقوبة العمل لخدمة الجمهور ستنفذ في بلدة إكسال، وهو ما يعود بالفائدة على أبناء مجتمعنا هناك، فضلًا عن أن الحكم لا يتضمن السجن الفعلي، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة".

#محاكمة_يوسف_إبراهيم

قالت المحامية أماني إبراهيم لـ"عرب 48": "نرى أن الإشكالية الأساسية تكمن في الإدانة نفسها، إذ نعتبرها جزءًا من الملاحقة السياسية وسياسة تكميم الأفواه التي يتعرض لها أبناء مجتمعنا، ولا سيما منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023".… pic.twitter.com/dJey8lGEMY — موقع عرب 48 (@arab48website) July 16, 2026

وتواجد في المحكمة عدد من النشطاء والمتضامنين مع إبراهيم، إلى جانب أفراد من عائلته.

ومثّل إبراهيم في القضية المحامية أماني إبراهيم والمحامي أحمد خليفة، فيما سيقضي عقوبة العمل لخدمة الجمهور في بلدة إكسال المجاورة لدبورية.

وكانت محكمة الصلح في الناصرة قد أدانت إبراهيم، في 8 أيلول/ سبتمبر 2025، بأربع تهم تتعلق بالتحريض على الإرهاب والتماهي مع منظمات إرهابية، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر منصة "فيسبوك" عام 2018.

يُشار إلى أن قوات من الشرطة الإسرائيلية وعناصر من جهاز الأمن العام (الشاباك) داهمت، في 20 آب/ أغسطس 2019، مكان عمل إبراهيم في مدينة حيفا، واقتادته إلى معتقل الجلمة (كيشون)، حيث خضع لتحقيق استمر سبع ساعات، قبل أن تقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده عام 2020.