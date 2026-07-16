مصرع شابة دهستها مركبة بعد إيقافها من قبل الشرطة لتحرير مخالفة سير في وادي عارة

لقيت الشابة هاجر ناصر كبها من قرية خور صقر مصرعها، اليوم، إثر تعرضها للدهس في وادي عارة، بعدما أوقفتها دورية شرطة لتحرير مخالفة سير، أثناء ترجلها من مركبتها.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقيت الشابة هاجر ناصر كبها (20 عاما) من قرية خور صقر في منطقة وادي عارة مصرعها، اليوم الخميس، إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة، بعد أن كانت قد أوقفتها دورية شرطة بهدف تحرير مخالفة سير لها على شارع 65 قرب مفرق وادي عارة.

ووفق المعلومات المتوفرة، أوقفت الشرطة الشابة أثناء قيادتها، وعندما ترجلت من مركبتها في المكان، تعرضت للدهس من قبل مركبة عابرة، ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة فارقت على إثرها الحياة.

وأعلنت الطواقم الطبية وفاة الشابة في الثلاثينيات من عمرها، اليوم، إثر تعرضها للدهس في الحادث المروع بوادي عارة، فيما نُقلت مصابة أخرى بحالة طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الطواقم الطبية إنها وصلت إلى المكان وعثرت على الشابة ملقاة على الطريق دون علامات حياة، وقد أصيبت بإصابات خطيرة ومتعددة، ما اضطرها إلى إعلان وفاتها في المكان، فيما قدمت العلاج لمصابة أخرى ونقلتها للمستشفى.

وبحسب الشرطة، كانت الضحية تقف خارج مركبتها بعد أن أوقفتها دورية لإجراء فحص مروري، وذلك إثر الاشتباه بارتكابها مخالفة سير، قبل أن تتعرض للدهس.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.