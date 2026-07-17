مصرع طفل من الطيبة تعرض للدهس في بلدة ميسر

تعرض طفل من مدينة الطيبة للدهس في قرية ميسر أثناء تواجده بزيارة لمنزل جده، ما أسفر عن مصرعه بعد إصابته بجراح وصفت ببالغة الخطورة.

لقي الطفل عمر شادي عازم (10 سنوات) من مدينة الطيبة، مصرعه جراء تعرضه للدهس في بلدة ميسر، مساء الجمعة.

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وبحسب المعلومات الواردة، فإن الطفل تعرض للدهس من دراجة كهربائية "سكوتر" أثناء تواجده بزيارة لمنزل جده.

الفقيد الطفل عمر عازم

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وقدم العلاجات الأولية للطفل المصاب الذي عانى من إصابة خطيرة، ثم جرى نقله إلى المستشفى وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقال مضمد من أفراد الطاقم الطبي، إن "تجمهرا كبيرا كان في المكان، وقد تواجد الطفل على الشارع وهو فاقد للوعي وعانى من إصابة بالغة الخطورة. قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة بضمنها وقف النزيف وإعطاء مسكنات، ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة".

وقد جرى إقرار وفاة الطفل لاحقا في المستشفى بعد فشل محاولات الطاقم الطبي إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وحيثيات مصرع الطفل.