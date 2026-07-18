4 إصابات إحداها خطيرة بجرائم عنف في حيفا والناصرة والنقب

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة حيفا عن إصابة شاب (23 عاما) بجراح خطيرة، كما أصيب رجل وشاب بجراح جراء جريمة عنف في الناصرة، وأصيب شاب بجريمة عنف أخرى في النقب.

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة حيفا، ليل الجمعة – السبت.

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وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في المدينة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.

وفي النقب، أصيب شاب (24 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة في جريمة عنف، حيث نقل إلى طاقم إسعاف على شارع 60 قرب قرية السيد.

وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب الذي عانى من إصابة في الرأس، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفي الناصرة، أصيب رجل (57 عاما) وشاب (32 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة والطفيفة في جريمة عنف، نقلا على إثرها إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لاستكمال العلاج.