اللجنة الشعبية في الناصرة تبحث "مخطط الناصرة 2026"

باشرت اللجنة الشعبية في الناصرة سلسلة لقاءات لمناقشة "مخطط الناصرة 2026"، بعقد اجتماع أول مع الدكتور عروة سويطات، تناول أبرز محاور المخطط وانعكاساته على مستقبل المدينة.

عقدت اللجنة الشعبية في الناصرة، أول من أمس الجمعة، لقاءً مع د. عروة سويطات، في أول اجتماع من سلسلة لقاءات مخصصة لمناقشة "مخطط الناصرة 2026"، وذلك في إطار حوار مهني ومجتمعي حول مستقبل المدينة.

واستعرض سويطات خلال اللقاء أبرز القضايا التي يتناولها المخطط، والأسس المهنية التي يستند إليها، ورؤيته التخطيطية القائمة على مبدأ "وضع الإنسان في المركز"، متطرقًا إلى انعكاسات المخطط على مختلف مناحي الحياة في الناصرة.

د. عروة سويطات يتحدث عن "مخطط الناصرة 2026" في لقاء مع اللجنة الشعبية في الناصرة: ضرورة إشراك الأهالي في التخطيط

للتفاصيل: https://t.co/kiDVoSXAT1 pic.twitter.com/Qp7Q4G8CUN — موقع عرب 48 (@arab48website) July 19, 2026

من جانبه، طرح وفد اللجنة الشعبية جملة من الملاحظات والاستفسارات بشأن المخطط، مؤكدًا أهمية إشراك أهالي الناصرة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مدينتهم، لما لها من تأثير مباشر على حياتهم اليومية.

وشدد المشاركون على ضرورة أن يراعي أي مخطط مستقبلي الحفاظ على الإرث التاريخي والطابع الثقافي المميز لمدينة البشارة، إلى جانب معالجة قضايا الحيز العام، والبيئة، والمواصلات، والبناء، والبلدة القديمة، والصحة، وغيرها من الملفات الحيوية.

واعتبرت اللجنة الشعبية اللقاء خطوة إيجابية في تعزيز الحوار مع الجهات المهنية، مؤكدة أنه يندرج ضمن جهودها لنقل آراء مختلف شرائح أهالي الناصرة، وتعزيز التعاون بما يخدم المصلحة العامة ومستقبل المدينة.