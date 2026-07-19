طمرة: هدم ذاتي لمنزل رائف حجازي بعد رفض الاستئناف

أُجبرت عائلة رائف حجازي من مدينة طمرة على تنفيذ هدم ذاتي لمنزلها، بعد رفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك تفاديًا لتحمل تكاليف الهدم التي تفرضها السلطات في حال تنفيذها بواسطة الجهات الرسمية.

أُجبرت عائلة رائف حجازي من مدينة طمرة، اليوم الأحد، على تنفيذ هدم ذاتي لمنزلها، بعد استنفاد الإجراءات القانونية ورفض الاستئناف الذي تقدمت به ضد أمر الهدم، وذلك لتجنب التكاليف الباهظة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في حال تنفيذ عملية الهدم بواسطة الجهات الرسمية.

ويأتي هدم منزل حجازي في ظل استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية داخل أراضي الـ48، بذريعة البناء دون ترخيص، وهي سياسة تقول مؤسسات حقوقية ولجان شعبية إنها تعكس أزمة تخطيط مزمنة تعاني منها البلدات العربية منذ عقود، في ظل محدودية مساحات البناء ورفض أو تأخير المصادقة على الخرائط الهيكلية.

هدم ذاتي لمنزل رائف حجازي في طمرة

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وتشهد مدينة طمرة، كما العديد من البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب، تزايدًا في أوامر الهدم خلال السنوات الأخيرة، في وقت يؤكد فيه السكان أن الحصول على تراخيص بناء يكاد يكون مستحيلًا في كثير من الحالات، بسبب القيود التخطيطية ونقص الأراضي المعدة للبناء.

وتعتبر ظاهرة "الهدم الذاتي" من أكثر الإجراءات قسوة، إذ تُجبر العائلات على هدم منازلها بأيديها، تفاديًا لتحمل تكاليف الهدم التي قد تفرضها السلطات، والتي قد تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، إضافة إلى الغرامات المالية والإجراءات القانونية.

وتشير معطيات صادرة عن مؤسسات حقوقية وجهات مختصة إلى أن أوامر الهدم في البلدات العربية ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة، بالتوازي مع تشديد سياسات إنفاذ قوانين البناء، بينما لا تزال الخطط الحكومية لمعالجة أزمة التخطيط والإسكان في المجتمع العربي محدودة الأثر، بحسب تلك المؤسسات.

وتؤكد تقارير حقوقية أن أزمة البناء غير المرخص ترتبط أساسًا بنقص الخرائط الهيكلية، وضيق مسطحات النفوذ، وغياب حلول تخطيطية تستجيب للنمو الطبيعي للسكان.

وتطالب لجنة المتابعة العليا، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ومؤسسات حقوقية، بتجميد أوامر الهدم، وإقرار مخططات هيكلية جديدة، وتوسيع مسطحات نفوذ البلدات العربية، معتبرة أن الحل يكمن في معالجة جذور الأزمة التخطيطية، وليس في تكثيف عمليات الهدم التي تترك مئات العائلات دون مأوى وتعمّق أزمة السكن في المجتمع العربي.