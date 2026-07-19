مصرع عامل إثر سقوط لوح حديدي عليه داخل مصنع في كريات ملاخي

لقي عامل، في الأربعينيات من عمره، مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث عمل داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية عند مفترق كريات ملاخي، بعد سقوط لوح حديدي عليه.

لقي عامل، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، مصرعه، اليوم الأحد، إثر تعرضه لحادث عمل داخل أحد المصانع في المنطقة الصناعية عند مفترق كريات ملاخي، جنوبي البلاد، بعد سقوط لوح حديدي عليه، بحسب ما أفاد اتحاد الإنقاذ.

وذكر اتحاد الإنقاذ أن طواقمه وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للعامل وهو أجنبي، وأجرت له عمليات إنعاش مكثفة، إلا أن إصابته وُصفت بالحرجة، واضطر الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان.

وقال المسعفون إن المعلومات الأولية تشير إلى أن لوحًا حديديًا سقط على العامل أثناء عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أودت بحياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.