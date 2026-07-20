رهط: تواصُل نشاطات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن

تتواصل فعاليات خيمة السلم الأهلي وحق المسكن في رهط لليوم الثالث ضد الجريمة والتهجير بالنقب، حيث أكد رئيس اللجنة الشعبية الدكتور عواد أبو فريح ونائب رئيس البلدية حسن النصاصرة رفضهما مخططات ترحيل السكان ومصادرة قسائم البناء في المدينة.

تستمرّ نشاطات خيمة "السلم الأهلي والدفاع عن حق المسكن"، لليوم الثالث على التوالي في ساحة المركز الجماهيري في مدينة رهط، وذلك لرفع الوعي بالمخططات الإسرائيلية التي تحاك ضد أهالي النقب، ورفضًا للجريمة المنظمة.

وانطلقت فعاليات الخيمة، السبت الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل، وتشمل نشاطاتها العديد من الفعاليات، ومن بينها ندوات بشأن محاربة الجريمة، وتخصيص يوم للأكاديميين والأكاديميات، والسلم الأهلي ودور القضاء، ومعاناة أهالي النقب من الهدم والترحيل إلى جانب دور المؤسسات القطرية في السلم الأهلي، والدفاع عن الأرض والمسكن.

جانب من المشاركين في نشاطات خيمة الاحتجاج

ويتوافد العشرات من الأهالي من المدينة وخارجها، يوميًا إلى الخيمة، التي نظّمت نشاطاتها اللجنة الشعبية في المدينة، وبلدية رهط، ولجنة المتابعة العليا، والمركز الجماهيري في المدينة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط، د. عوّاد أبو فريح في حديث لـ"عرب 48": "نصبنا خيمة الاعتصام في المدينة، وتشمل فعاليات يومية مختلفة، من بينها ندوات ثقافية ومداخلات متنوعة في عدة مواضيع، وذلك لرفع الوعي في كل ما يتعرض له النقب من قِبل السلطات الإسرائيلية".

وأضاف أن "الهدف من إقامة مدينة رهط من قبل الجهات الإسرائيلية، هو حصر أكبر عدد من السكان على أقل مساحة ممكنة من الأرض، وتجميع المواطنين في النقب داخل مكان محدود، وذلك لاقتلاعهم من أراضيهم".

رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط د. عوّاد أبو فريح، يتحدّث لـ"عرب 48" عن خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن.



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وشدّد أبو فريح على أن المدينة "تعاني من نقص حاد في المدارس والوحدات السكنية ومساحات البناء، حتى باتت معظم المنظومات الخدماتية في المدينة يهددها الخطر، مثل الخدمات الصحية والاجتماعية".

وتابع: "نحن نعي المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف البلدات العربية في النقب، ولذلك نعمل على توعية المواطنين بكل هذه المخططات التي تحاك وتنفَّذ على أرض الواقع اليوم".

وعن هدم القرى مسلوبة الاعتراف في النقب وترحيل سكانها، قال رئيس اللجنة الشعبية: "نرفض المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تجميع المواطنين في أصغر رقعة جغرافية، والسلطات تسعى من خلال ذلك إلى تحقيق ’مخطط شيكلي’، عبر هدم القرى ونقل مواطنيها، إلى عدة قرى كما يحصل في رهط، لذلك نطالب بالاعتراف بالقرى هذه و(ليبقى) المواطنون على أراضيهم".

وأكد نائب رئيس بلدية رهط، حسن النصاصرة لـ"عرب 48"، أن "خيمة الاعتصام المقامة في المدينة، جاءت للتأكيد على التمسك بالسلم الأهلي، والحق في المسكن والأرض، وستستمرّ حتى مساء الخميس، لمواجهة قضيتَي العنف، وضائقة السكن".

نائب رئيس بلدية رهط، حسن النصاصرة يتحدّث عن أسباب نصب خيمة السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن.



للتفاصيل: https://t.co/5scc5P5kOn pic.twitter.com/qsI9b69E6R — موقع عرب 48 (@arab48website) July 20, 2026

وقال النصاصرة إن "المجتمع العربي، يعاني من تفشي ظاهرة العنف من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه، وذلك توازيًا مع أزمة قي قضايا الأرض والمسكن، والتي تتمثل في هدم البيوت ومصادرة الأراضي، ولا سيما في منطقة النقب، ومدينة رهط".

وأضاف أن "بلدية رهط لا تملك السيطرة الفعلية على مدينتها،إذ تفرض ’سلطة توطين البدو’، سيطرة تامة على قسائم البناء في منطقة ’جنوب رهط’، من حيث التسويق والتطوير، والسلطة ترفض تماما كافة اتفاقيات السقف التي اقترحتها البلدية، وتفرض عليها ’فيتو’، رغم حصولها على موافقة وزارة الداخلية".

وذكر النصاصرة أن "هناك نحو 8,500 شاب وشابة من المستحقين لقسائم البناء في رهط، في حين لا يتوفر لهم سوى 1,500 إلى 2,000 قسيمة فقط، بينما تُستغلّ بقية القسائم من قِبل ’سلطة توطين البدو’، لممارسة الضغط وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف، وفرض الانتقال إلى رهط عليهم، رغما عنهم".

وختم النصاصرة حديثه بالقول، بدعوة الأهالي في المدينة والمنطقة، للمشاركة في فعاليات الخيمة، "لإيصال صوتهم ومطالبهم العادلة، وضد الجريمة التي تفتك بالمجتمع".