مصرع الفتى وائل شريف من الرينة في حادث طرق مروّع على شارع 6

لقي الفتى وائل سليم شريف (17 عامًا) من قرية الرينة مصرعه، الليلة الماضية، إثر حادث طرق مروّع وقع على شارع 6 بالقرب من مفرق كريات غات، وأسفر أيضًا عن إصابة شاب آخر بجروح متوسطة.

لقي الفتى وائل سليم شريف (17 عامًا) من قرية الرينة مصرعه، الليلة الماضية، إثر حادث طرق وقع بين شاحنة ومركبتين على شارع 6، باتجاه الشمال بالقرب من مفرق كريات غات، فيما أُصيب شاب (27 عامًا) بجروح وُصفت بالمتوسطة.

ضحية الحادث وائل شريف

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داود الحمراء" بأنها وصلت إلى مكان الحادث وقدمت العلاج الأولي للمصابين، إلا أنها أقرت وفاة الفتى في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته البالغة، بينما نُقل المصاب الآخر إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابات في أطرافه.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، وذكرت أن أفرادًا من شرطة كريات غات وخبراء حوادث الطرق وصلوا إلى المكان، وعملوا على تنظيم حركة السير وجمع الأدلة، في إطار التحقيق لتحديد أسباب وقوع الحادث.