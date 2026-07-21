يافة الناصرة: إصابة خطيرة لفتى في جريمة طعن

أسفرت جريمة طعن ارتكبت ببلدة يافة الناصرة عن إصابة فتى (15 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لتلقي العلاج.

أصيب فتى، يبلغ 15 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة طعن في بلدة يافة الناصرة، مساء الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للفتى المصاب، ثم جرى نقله إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

وقال المضمد أحمد عزايزة، إن "الفتى المصاب عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة ومستقرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة وغياب الردع.