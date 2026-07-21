3 أسابيع على إعدامه برصاص الشرطة: جثمان الضحية سامي جعصوص من اللد لا يزال محتجزا

تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمان الضحية سامي جعصوص من اللد منذ إعدامه برصاص الشرطة قبل 3 أسابيع، فيما تكرر العائلة مطلبها بتحريره بلا قيد أو شرط. وأمهلت المحكمة العليا السلطات مدة 14 يوما لتبرير الاحتجاز بعد تقديم التماس إليها.

لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان الضحية سامي جعصوص (29 عامًا) منذ أن أعدم برصاص الشرطة في مدينة اللد يوم 1 تموز/ يوليو الجاري، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن، فيما كان يعاني جعصوص من اضطرابات نفسية وهو ما كان معروفا لدى الجهات المختصة والصحية والشرطة.

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وتطالب العائلة الثكلى السلطات والشرطة بتحرير جثمان ابنها من دون أي قيد أو شرط، وذلك حتى تقوم بدفنه وفقًا للشعائر الإسلامية؛ علمًا أن الشرطة تنصلت من المسؤولية من أجل تحرير الجثمان، وحملتها للجيش بغية استخدام الجثمان كورقة مساومة في صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

"أعدمتم وحجزتم... نطالب بتحرير الجثمان"، لافتة وضعتها العائلة في خيمة الاعتصام ("عرب 48")

وقد أمهلت المحكمة العليا الجهات المسؤولة مدة 14 يوما بشأن الرد على الالتماس الذي يطالب بتحرير الجثمان، والذي تقدم به مركز "عدالة" الحقوقي الذي يترافع عن العائلة.

وقال والد الضحية، أحمد جعصوص، في حديث لـ"عرب 48"، إن "ابني سامي قتل برصاص الشرطة في الأول من تموز/ يوليو الجاري، ومنذ ذلك الحين لم نتمكن من دفنه في وقت لا تزال الشرطة تحتجز جثمانه".

والد الضحية سامي جعصوص من اللد يتحدث لـ"عرب 48" مع استمرار السلطات الإسرائيلية احتجاز جثمان ابنه بعد إعدامه برصاص الشرطة قبل 3 أسابيع



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/qcTsB5etlX — موقع عرب 48 (@arab48website) July 21, 2026

وأضاف "تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا للضغط من أجل تحرير الجثمان، وقد طلبت المحكمة بدورها إيضاحات وتقريرا مفصلا حول أسباب استمرار الاحتجاز، فيما تنصل مندوب الشرطة لاحقا من الصلاحيات للبت في هذا الموضوع وألقى بالمسؤولية على جهات أخرى رغم خوضها مفاوضات سابقة مع العائلة لعدة أيام، ومن بينها الشروط التعجيزية التي كانت تفرضها".

وأشار جعصوص إلى أن المحكمة أمهلت النيابة العامة والشرطة والجيش والمخابرات مهلة مدتها 14 يوما، من أجل تقديم ردودهم الرسمية وتوضيح أسباب عدم تسليم الجثمان للدفن.

وتحدث عن ظروف ما حدث وإعدام ابنه برصاص الشرطة، قائلا إن "سامي كان يبلغ من العمر 29 عاما، وعانى من اضطرابات نفسية منذ سنوات وكنا نتابع علاجه في المستشفيات، لا سيما وأن وضعه الصحي معروف لدى الدوائر الحكومية والشرطة والمؤسسات الصحية".

السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثمان الضحية سامي جعصوص من اللد بعدما أعدم برصاص الشرطة في المدينة مطلع الشهر الجاري... التفاصيل مع مراسل "عرب 48" أمير بويرات pic.twitter.com/eJHvK01dBQ — موقع عرب 48 (@arab48website) July 21, 2026

وتابع جعصوص "في ذلك اليوم تلقت الشرطة بلاغا وبدأت بمطاردته أثناء مشيه في ساحة مفتوحة من دون أن يشكل أي خطورة على المارة أو على عناصر الشرطة الذين تواجدوا في المكان".

وأكد أن "ادعاءات الشرطة بشأن محاولته طعن أحد عناصرها غير صحيحة وتكذبها التسجيلات المصورة، والتي تظهر محاولة ابني سامي الفرار عندما حاول أحد عناصر الشرطة إطلاق النار عليه، وقد أعدم بدم بارد من دون أن يشكل أي خطر على أحد"، واصفا هذا السلوك بأنه يعكس تساهلا خطيرا في إطلاق النار على المواطنين العرب من دون مراعاة للضوابط القانونية أو حتى الإنسانية؛ على حد قوله.

وختم جعصوص بالقول إن "مطلبنا الرئيسي والأول هو تسليمنا جثمان سامي ليتسنى لنا دفنه، ونحن نناشد الجميع من قيادات ونواب ورؤساء بلديات الضغط على الجهات المعنية لتحقيق هذا المطلب الإنساني البسيط، علمًا أن خيمة الاعتصام لا تزال قائمة ومستمرة منذ 21 يوما ونستقبل فيها المتضامنين من جميع البلدات والمدن. أما بشأن ملاحقة الجناة والمسؤولين قانونيا فستكون هذه خطوتنا التالية في المحاكم".