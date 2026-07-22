معتقل هبّة الكرامة طارق كيوان من جديدة المكر حرًّا بعد 45 شهرًا في الأسر

أطلقت سلطة السجون الإسرائيلية، اليوم، سراح طارق كيوان من جديدة المكر، بعد أن أمضى 45 شهرًا في السجن، إثر إدانته بتهمة إلقاء الحجارة خلال أحداث هبّة الكرامة.

سرّحت سلطة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، معتقل هبّة الكرامة طارق كيوان من بلدة جديدة المكر، بعد أن أمضى 45 شهرًا في سجن "تسلمون"، وذلك عقب اعتقاله في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بعد نحو عام وخمسة أشهر من أحداث هبّة الكرامة.

وكان كيوان قد مُنع عقب اعتقاله من لقاء محاميه لمدة عشرة أيام، فيما أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، في 12 آذار/ مارس 2024، حكمًا بسجنه فعليًا لمدة 45 شهرًا، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 9 آلاف شيكل.

الشاب طارق كيوان من جديدة المكر ينال حريته بعد نحو 4 سنوات في الأسر على خلفية أحداث "هبة الكرامة"



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وكانت النيابة العامة قد طالبت خلال جلسة عقدتها المحكمة في 13 شباط/ فبراير 2024، بفرض عقوبة سجن تتراوح بين 8 و10 سنوات. وأدين كيوان بتهمة "إلقاء الحجارة"، فيما أسقطت المحكمة عنه تهمة "التخطيط لتنفيذ عملية تفجير لسكة قطار".

وقالت والدته جيهان كيوان، في حديث لـ"عرب 48"، عقب الإفراج عنه: "مبارك خروجك للدنيا ونورك من جديد، لقد طال انتظار هذه اللحظة، والحمد لله الذي قرّب البعيد وجمعنا بك على خير".

وبدا طارق كيوان نحيلًا بشكل لافت عقب الإفراج عنه، في ظل الظروف القاسية التي واجهها داخل السجن. وكان قد اشتكى خلال إحدى جلسات محاكمته من ظروف اعتقاله، مستغلًا الدقيقة الوحيدة التي سمح له القاضي خلالها بالحديث مع عائلته عبر تقنية "زوم"، إذ قال لوالدته: "يما... فش أكل"، في إشارة إلى نقص الطعام وسوء ظروف الاعتقال.