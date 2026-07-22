مصرع عامل إثر سقوطه من ارتفاع في موقع بناء بالقدس

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في موقع بناء بمدينة القدس.

من مكان الحادث بالقدس، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من ارتفاع في موقع بناء بشارع "يوسف حكمي" في مدينة القدس.

وأفادت دائرة الإعلام في اتحاد الإنقاذ بأن طواقم الإسعاف التابعة لها هرعت إلى المكان وقدمت عمليات إنعاش للمصاب، الذي كان يعاني من إصابات بالغة جراء السقوط.

وقال المسعفان في اتحاد الإنقاذ، شوكي بيكر ودافيد بار شيشت، إن الطواقم أُبلغت بأن العامل سقط من ارتفاع أثناء عمله، مضيفين أنه "على الرغم من محاولات الإنعاش، أُعلن عن وفاته في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته الخطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

42 عاملا لقوا مصارعهم و344 أُصيبوا في حوادث عمل منذ مطلع 2026

أظهرت معطيات وإحصاءات حول حوادث العمل في البلاد، أن 42 عاملًا لقوا مصارعهم، فيما أُصيب 344 آخرون بجروح متفاوتة، منذ مطلع العام 2026 وحتى اليوم، وسط استمرار تسجيل حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.

وبحسب المعطيات، فإن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما يعكس استمرار الارتفاع في عدد ضحايا حوادث العمل وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية.

وتشير الإحصاءات إلى أن السقوط من علو لا يزال السبب الرئيسي لحوادث العمل القاتلة، إلى جانب حوادث المركبات والآليات داخل مواقع العمل، في ظل انتقادات متواصلة لضعف الرقابة على تطبيق أنظمة السلامة المهنية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المخالفة.

وتؤكد جهات معنية بحقوق العمال أن العمال، ولا سيما في قطاعي البناء والصناعة، يظلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، في ظل قصور إجراءات الوقاية والسلامة، والمطالبة بتشديد الرقابة وفرض معايير أكثر صرامة لحماية العاملين والحد من تكرار هذه الحوادث.