أصحاب أراض مصادرة لصالح شارع 6: "أرضنا لا تستبدل بالمال والدفاع عنها حق مشروع"

كرر أصحاب الأراضي المصادرة لصالح توسعة شارع 6 رفضهم لأي تعويضات مالية، وأكدوا أن مطلبهم الوحيد والشرعي هو توفير أرض بديلة بنفس المساحة والقيمة؛ بحسب ما جاء في بيان لهم مساء الخميس.

أعلن أصحاب أراض من بلدات جديدة المكر وكفر ياسيف وأبو سنان وطمرة، عن رفضهم واستيائهم في أعقاب نشر نتائج مناقصات لتنفيذ المقطعين 8 و9 من شارع 6 على حساب أراضيهم.

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وجاء في بيان صدر عنهم، "نؤكد للجميع أن أراضينا ليست سلعة تعرض في المزاد، ونرفض رفضا قاطعا وباتا أي تعويضات مالية مهما بلغت قيمتها سواء إن كانت 17 شيكلا كالسعر البخس والمهين الذي يعرضه القائمون على المشروع، أو حتى 500 شيكل وهي القيمة السوقية للمتر. القضية بالنسبة لنا ليست قضية أرقام أو تحسين شروط بيع".

وأكد أصحاب الأراضي أن مطلبهم الوحيد والشرعي الذي لا تنازل عنه هو توفير أرض بديلة بنفس المساحة والقيمة في المنطقة مقابل كل شبر يقتطع منها. وشددوا على أنه "لن نرضى بغير الأرض بديلا لحفظ حق أبنائنا وكرامة وجودنا".

وأضافوا "نعلنها مدوية وبشكل لا يقبل التأويل: إن أصحاب الأراضي المصادرة سيتصدون بأجسادهم وحضورهم المباشر في الميدان لكل من يحاول الدخول إلى أراضينا، سواء إن كانوا طواقم الشركة أو المقاومين أو المعدات والآليات التابعة لهم. لن نكون مجرد شهود زور على سلب حقوقنا، ولن ننسحب من أراضينا".

وشدد أصحاب الأراضي على أن "مطلبنا واضح وموقفنا حاسم: أرضنا لا تستبدل بالمال. أرض مقابل أرض، والدفاع عنها حق مشروع بكل الوسائل المتاحة".

مما يذكر أن مخطط توسعة شارع 6 في الجليل يرمي إلى مصادرة أكثر من 4000 دونم من الأراضي العربية الخاصة.

وعرضت شركة "عابر إسرائيل"، المنفّذة للمشروع، تعويضات مالية اعتبرها أصحاب الأراضي مجحفة، إذ اقترحت دفع 17 ألف شيكل فقط مقابل كل دونم من الأراضي الزراعية، رغم أن سعر الدونم الواحد يتجاوز 400 ألف شيكل.

ولا تقتصر معارضة الأهالي على ضالة التعويضات، بل تتعداها إلى ما هو أعمق، وهو الحفاظ على الوجود العربي وأراضيه، حيث يشدد أصحاب الأراضي على ضرورة تطبيق مبدأ "أرض مقابل أرض" للحفاظ على هذا الوجود المهدَّد بالتقلص مع مرور الزمن.

ومنذ أن وقف القضاء الإسرائيلي في وجه تطلعات الأهالي ووجودهم، وتماهى - ولو بشكل غير مباشر - مع موقف الشركة المنفّذة، صعّد أصحاب الأراضي المهددة بالمصادرة من خطواتهم الاحتجاجية والنضالية ضد المشروع، بهدف الضغط على الشركة.