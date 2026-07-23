اتهام شاب من الناصرة بـ"التخطيط لاستهداف بن غفير" والدفاع يؤكد أنه يعاني من مشاكل طبية معقدة

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب محمد عواد (29 عامًا) من الناصرة، نسبت إليه فيها تهمًا بالتخطيط لاستهداف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما قال الدفاع إن المتهم يعاني من مشاكل طبية معقدة تستوجب العلاج

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة ضد الشاب محمد عواد (29 عامًا) من الناصرة، نسبت إليه فيها تهمًا تتعلق، بحسب ادعائها، بالتخطيط لاستهداف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن "عواد حمّل بن غفير مسؤولية تفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك في أعقاب مقتل الشاب توفيق أبو لاشين من الناصرة قبل نحو عام"، كما نسبت إليه الاعتقاد بأن الوزير "يمسّ بالمسلمين"، الأمر الذي دفعه، وفق ادعاء النيابة، إلى "التفكير بتنفيذ هجوم بواسطة طائرة مسيّرة مفخخة أو صاروخ يتم التحكم به عن بُعد".

وأضافت النيابة أن "التحقيق في القضية أجرته كل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة (اليمار) التابعة للشرطة في لواء الشمال".

وادعت لائحة الاتهام كذلك أن "المتهم تواصل، في آذار/ مارس 2026، مع حركة حماس بهدف الحصول على دعم لتنفيذ خطته، إلا أنه لم يتلقَّ أي رد". كما زعمت أنه "تابع خلال العامين الأخيرين مواد عبر شبكة الإنترنت تتعلق بالصواريخ والمواد المتفجرة، وشاهد مقاطع مصورة تناولت آليات تصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة".

ووفق ادعاء النيابة، "خطط المتهم لبناء نموذج لطائرة مسيّرة مفخخة أو صاروخ موجّه عن بُعد، وبحث عبر الإنترنت عن المواد اللازمة لذلك، قبل أن يتوقف عن محاولة تنفيذ النموذج بعدما أدرك أنه يفتقر إلى الإمكانيات المطلوبة، مع استمراره"، بحسب الادعاء، "في متابعة مواد مصورة حول هذا المجال".

من جهته، صرّح محامي الدفاع، نزار عبود، أن موكله "يعاني من مشاكل طبية معقدة"، مشددًا على أن "الحالة تستوجب تفضيل مسار علاجي تأهيلي على العقوبة". وأضاف أن "مكانه ليس السجن، وإنما إطار علاجي مناسب".