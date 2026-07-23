الأسبوع المقبل: ارتفاع ملحوظ متوقع في أسعار الوقود

من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بين مساء السبت الموافق 1 آب/ أغسطس وصباح الأحد 2 آب/ أغسطس المقبل.

في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية خلال الأيام الأخيرة، على خلفية التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، من المتوقع أن تشهد أسعار الوقود في إسرائيل زيادة ملحوظة بين مساء السبت الموافق 1 آب/ أغسطس وصباح الأحد 2 آب/ أغسطس المقبل.

وتشير التقديرات إلى أنه إذا لم يطرأ تغيير جذري على التوترات الأمنية، ولم يُفتح مضيق هرمز بالكامل، واستمر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل فوق ثلاثة شواكل، فإن سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في خدمة التعبئة الذاتية سيرتفع بنحو 25 إلى 30 أغورة، ليصل إلى نحو 7.75 شيكل للتر.

أما في محطات الخدمة الكاملة، فمن المتوقع أن يرتفع السعر مجددًا ليبلغ نحو 8 شواكل للتر.

وفي الأول من تموز/ يوليو، انخفض سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في إسرائيل بمقدار 32 أغورة، من 7.80 شيكل إلى 7.48 شيكل، وذلك عقب تراجع التوترات في الحرب مع إيران آنذاك وإعادة فتح مضيق هرمز.

ويعود الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية؛ إذ بلغ سعر برميل نفط برنت في نهاية حزيران/ يونيو نحو 77 دولارًا، بينما يتداول حاليًا عند نحو 96 دولارًا، بزيادة تقارب 24%. كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل من 2.98 شيكل في نهاية تموز/ يوليو إلى نحو 3.06 شيكل حاليًا، بزيادة تقارب 2.5%.

وسيُحسم سعر الوقود الجديد في إسرائيل نهاية الأسبوع المقبل، استنادًا إلى متوسط أسعار برميل النفط خلال خمسة أيام من القياس، وإلى سعر الصرف الرسمي للدولار في نهاية الأسبوع.

ومن شأن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود مطلع آب/ أغسطس أن تسهم في رفع معدل التضخم في إسرائيل، ما قد يؤخر خفض أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر تموز/ يوليو بنسبة 0.3%، ولشهر آب/ أغسطس بنسبة 0.7%.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الطاقة الإسرائيلية مساء الخميس المقبل أسعار الوقود الجديدة، التي ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من مساء السبت، الأول من آب/ أغسطس.