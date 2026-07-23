منع إشعال النيران في المناطق المفتوحة في جميع أنحاء البلاد

فرضت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الخميس، حظرًا على إشعال النيران في المناطق المفتوحة بجميع أنحاء البلاد حتى نهاية آب/ أغسطس المقبل، تحسبًا لاندلاع حرائق في ظل الظروف الجوية السائدة.

أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، اليوم الخميس، فرض حظر على إشعال النيران في جميع المناطق المفتوحة في البلاد، وذلك في ظل ازدياد خطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف.

وقال المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ إن "مفوض السلطة، أيال كسبي، وقّع أمر الحظر استنادًا إلى صلاحياته القانونية، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 23 تموز/ يوليو الجاري، ويستمر حتى منتصف ليل 31 آب/ أغسطس المقبل".

وبموجب القرار، يُمنع إشعال النيران في جميع المناطق المفتوحة في أنحاء البلاد، فيما يُسمح بتنفيذ الأعمال الفنية التي قد ينتج عنها إشعال نار أو شرر فقط وفق الشروط والتعليمات المنصوص عليها في أمر الحظر.

وأكدت سلطة الإطفاء أن "القرار لا يشمل إشعال النار داخل المرافق المخصصة لإعداد أو تسخين الطعام، مثل مواقد الشواء (المنقل)، والتي تبقى مسموحة وفق الأنظمة المعمول بها".