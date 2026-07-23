43 ضحية في حوادث العمل: مصرع رائد أبو عرب من مخيم بلاطة إثر سقوطه من علو في كفر قاسم

لقي العامل رائد سميح أبو عرب (40 عامًا) من مخيم بلاطة شرق نابلس مصرعه، الليلة الماضية، إثر سقوطه من علو أثناء عمله في مدينة كفر قاسم، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا في ملابسات الحادث.

لقي العامل رائد سميح أبو عرب (40 عامًا)، من مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، مصرعه، الليلة الماضية، إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة كفر قاسم بمنطقة المثلث، جنوبي البلاد، بعد سقوطه عن ارتفاع أثناء عمله في أحد مواقع العمل.

وأقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان وفاة أبو عرب في موقع الحادث، متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

وخلف الفقيد زوجةً وأربعةَ أبناء.

ويُضاف هذا الحادث إلى سلسلة حوادث العمل التي تواصل حصد أرواح العمال، ولا سيما الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، في ظل مطالبات متكررة بتشديد إجراءات السلامة في أماكن العمل ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي يؤدي إلى مثل هذه المآسي.

43 عاملا لقوا مصارعهم و344 أُصيبوا في حوادث عمل منذ مطلع 2026

أظهرت معطيات وإحصاءات حول حوادث العمل في البلاد، أن 43 عاملًا لقوا مصارعهم، فيما أُصيب 344 آخرون بجروح متفاوتة، منذ مطلع العام 2026 وحتى اليوم، وسط استمرار تسجيل حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.

وبحسب المعطيات، فإن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما يعكس استمرار الارتفاع في عدد ضحايا حوادث العمل وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية.

وتشير الإحصاءات إلى أن السقوط من علو لا يزال السبب الرئيسي لحوادث العمل القاتلة، إلى جانب حوادث المركبات والآليات داخل مواقع العمل، في ظل انتقادات متواصلة لضعف الرقابة على تطبيق أنظمة السلامة المهنية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المخالفة.

وتؤكد جهات معنية بحقوق العمال أن العمال، ولا سيما في قطاعي البناء والصناعة، يظلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، في ظل قصور إجراءات الوقاية والسلامة، والمطالبة بتشديد الرقابة وفرض معايير أكثر صرامة لحماية العاملين والحد من تكرار هذه الحوادث.