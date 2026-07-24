اختتام خيمة السلم الأهلي في رهط بالتأكيد على مواصلة النضال دفاعًا عن الأرض والمسكن

اختتمت اللجنة الشعبية في رهط، مساء الخميس، فعاليات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن حق الأرض والمسكن، بعد أسبوع من الندوات واللقاءات التي ناقشت قضايا العنف والأرض والمسكن، وسط تأكيد على مواصلة العمل الشعبي والوطني للدفاع عن حقوق المجتمع العربي.

اختتمت اللجنة الشعبية في رهط، مساء أمس الخميس، فعاليات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن حق الأرض والمسكن، التي استمرت أسبوعًا وشهدت سلسلة من الندوات واللقاءات المجتمعية والوطنية تناولت قضايا السلم الأهلي، والعنف، والأرض والمسكن، والتخطيط، وأوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.

وجاءت الأمسية الختامية بعنوان "دور المؤسسات القطرية في إرساء السلم الأهلي والدفاع عن الأرض والمسكن"، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا، د. جمال زحالقة، وعضو الكنيست د. منصور عباس، إلى جانب وفد من اللجنة الشعبية في اللد برئاسة المحامي خالد الزبارقة، وبحضور جماهيري.

وأكد المشاركون في كلماتهم أهمية تعزيز السلم الأهلي، والدفاع عن حقوق الجماهير العربية في الأرض والمسكن، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها المجتمع العربي، مع التطرق إلى التطورات في المسجد الأقصى والأوضاع الخاصة في النقب.

وتضمنت فعاليات الخيمة، على مدار أسبوع، محاضرات ونقاشات قدمها أكاديميون وخبراء وقيادات مجتمعية، تناولت قضايا التخطيط، والعنف، والصحة المجتمعية، وتاريخ النقب، وسبل تعزيز الوعي والمسؤولية المجتمعية، كما شهدت مشاركة فاعلة للنساء في التنظيم وإدارة الفعاليات.

وأكدت اللجنة الشعبية في رهط، في بيانها الختامي، أن الخيمة نجحت في توجيه رسالة تؤكد وحدة قضايا الفلسطينيين في النقب والجليل والمثلث والمدن المختلطة، معتبرة أن الدفاع عن الأرض والمسكن وترسيخ السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتطلب استمرار العمل الشعبي والوطني.

وأضافت أن اختتام الخيمة يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل الميداني والتنظيمي، تشمل تقييم التجربة ووضع برامج وخطوات نضالية على المستويين المحلي والقطري، قبل أن تتوجه بالشكر إلى المشاركين والمتحدثين والمؤسسات والأطر التي ساهمت في إنجاح الفعاليات.