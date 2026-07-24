الشرطة تعلن ضبط أكثر من 4.4 مليون شيكل نقدًا خلال مداهمة منزل في طمرة

ضبطت الشرطة أكثر من 4.4 مليون شيكل نقدًا داخل منزل في طمرة، وذلك خلال مداهمة نفذتها قواتها و"حرس الحدود"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت إن "الأموال شملت مبالغ بالشيكل واليورو والدولار، وإن التحقيق في القضية مستمر".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أنها ضبطت أكثر من 4.4 مليون شيكل نقدًا داخل منزل خاص في مدينة طمرة، وذلك خلال عملية تفتيش نفذتها قواتها و"وحدات حرس الحدود".

ووفقا لادعاء الشرطة، "جرت العملية يوم 22 تموز/ يوليو 2026، ضمن نشاط مركّز لمكافحة الجريمة، بمشاركة وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الشمال" التابعة للوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية.

وأضافت الشرطة أن "القوات عثرت داخل المنزل على مبلغ يزيد عن 1.4 مليون شيكل نقدًا، إضافة إلى عملات أجنبية، بينها يورو بقيمة تتجاوز 2.4 مليون شيكل ودولارات بقيمة تزيد عن 600 ألف شيكل، ليصل إجمالي الأموال المضبوطة إلى أكثر من 4.4 مليون شيكل".

وأشارت إلى أن "التحقيق في القضية يتولاه قسم التحقيقات في شرطة طمرة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية في (لاهف 433)، وبمرافقة قسم التحقيقات الضريبية في مصلحة الضرائب بمنطقة حيفا والشمال".

وختمت الشرطة بالقول إن "النشاط يأتي ضمن جهودنا في ملاحقة الجرائم الاقتصادية ومصادرة أموال مرتبطة بجهات إجرامية، إلى جانب إجراءات أخرى تشمل ضبط أسلحة غير قانونية ومنع أنشطة إجرامية".