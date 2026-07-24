عرعرة المثلث: مصرع طفلة جراء سقوطها من علو بمنزل عائلتها

لقيت طفلة (12 عاما) من عرعرة المثلث مصرعها جراء سقوطها من شرفة منزل عائلتها في البلدة، إذ جرى نقلها إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة بيد أنه جرى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

من مكان سقوط الطفلة وأثناء نقلها من قبل طواقم الإسعاف

لقيت الطفلة أرين مصطفى عزب (12 عاما) مصرعها ليل الخميس – الجمعة، جراء سقوطها من علو بمنزل عائلتها في منطقة السهل ببلدة عرعرة المثلث.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ونقلت الطفلة بحالة خطيرة إلى مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة، إذ خضعت لعمليات إنعاش من قبل الطواقم الطبية، إلا أن عمليات إنقاذ حياتها باءت بالفشل وجرى إقرار وفاتها لاحقا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطفلة سقطت من شرفة منزل عائلتها.

ووصل العشرات من الأهالي والأقارب إلى منزل العائلة، وسط أجواء من الحزن والصدمة من الفاجعة التي ألمت بالعائلة.