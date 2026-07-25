النقب: المئات في مهرجان التحدي والصمود الـ16 في قرية العراقيب

شارك المئات في مهرجان التحدي والصمود السادس عشر في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، وذلك بعد هدمها من قبل السلطات الإسرائيلية لنحو 250 مرة، وأكد المتحدثون في المهرجان على أهمية الوحدة والصمود في ظل الظروف الراهنة.

من مهرجان التحدي والصمود السادس عشر في العراقيب ("عرب 48")

شارك المئات من الأهالي في النقب والمجتمع العربي، السبت، في مهرجان التحدي والصمود الـ16 في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف.

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ونُظم المهرجان على أراضي قرية العراقيب وبالقرب من المقبرة الإسلامية فيها بدعوة من قبل اللجان الشعبية في القرية والمنطقة، وذلك بمشاركة المئات من الأهالي والقيادات السياسية واللجان المحلية في النقب.

وهدمت السلطات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب 249 مرة، وبعد كل مرة يقوم الأهالي بنصب خيامهم من جديد بعد هدمها.

كلمة شيخ العراقيب صياح الطوري في مهرجان التحدي والصمود السادس عشر في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/iOxPym2AO5 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 25, 2026

وقال شيخ العراقيب صياح الطوري خلال كلمته في المهرجان، إن "كل التحية لأهالي العراقيب ونساء العراقيب الصامدين والصامدات على أرضهم. رغم الغرامات والاعتقالات المستمرة والهدم المستمر، إلا أننا على أرضنا وسنبقى هنا".

وأضاف، أن "العراقيب هُدمت أكثر من 250 مرة، واعتقل أهلها أكثر من 80 مرة، ولا نزال على أرضنا هنا صامدون رغم كل المحاولات لاقتلاعنا سنبقى هنا مهما حصل".

وتحدث خلال المهرجان العديد من الشخصيات والقيادات العربية، التي شددت على أهمية الوحدة والصمود في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها المواطنون العرب، مع تصاعد وتيرة الاعتداءات واليمين الفاشي المتطرف الذي يلاحق الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والقدس وكل مكان.

مهرجان التحدي والصمود السادس عشر في قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بالنقب والتي جرى هدم مساكن أهاليها لنحو 250 مرة... التفاصيل مع مراسل "عرب 48" أمير بويرات pic.twitter.com/tEKudBhJYr — موقع عرب 48 (@arab48website) July 25, 2026

وشدد المتحدثون على أهمية البقاء وصمود الأهالي على أراضيهم رغم عمليات الهدم، خصوصا في النقب الذي تعمل السلطات الإسرائيلية على تطهريه عرقيًا من أصحاب الأرض.

وأشار المتحدثون إلى المؤامرة التي يتعرض لها أهالي النقب، بضمنها المخطط الإسرائيلي الذي أطلق عليه "مخطط شيكلي" الذي يستهدف الوجود العربي في بئر السبع، ويرمي إلى تطهير المناطق العربية من الوجود العربي الفلسطيني، وتجميع أكبر عدد من المواطنين العرب على أقل مساحة من الأراضي في النقب، المتمثلة في القرى والبلدات العربية القائمة والمعترف بها.