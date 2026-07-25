مصرع شاب من قلنسوة وإصابة شخصين في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 57 قرب مدينة قلنسوة عن مصرع شاب من مدينة قلنسوة وإصابة شخصين أحدهما بجراح خطيرة.

لقي الشاب معاذ عبد الرحمن بحاش، في العشرينيات من عمره، من قلنسوة مصرعه وأصيب شخصان أحدهما بجراح خطيرة في حادث طرق وقع على شارع 57 قرب المدينة بمنطقة المثلث الجنوبي، ليل السبت – الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ووقع الحادث بين دراجة نارية وسيارة خصوصية، ما أدى إلى اشتعال النار بالأولى ومصرع أحد راكبيها.

ضحية الحادث معاذ بحاش

وأقر طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" وفاة أحد المصابين في المكان، وقدم العلاجات الأولية لمصابين اثنين وصفت جراح أحدهما بالخطيرة بينما الآخر بالطفيفة.

وقالت براميديك ومضمدان من الطاقم الطبي، إنه "مع وصولنا إلى المكان لاحظنا موقع حادث طرق صعب جدا، إذ أن أحد راكبي الدراجة النارية كان على الشارع وعانى من إصابات بالغة الخطورة، وبعد إجراء الفحوص الطبية له اضطررنا لإقرار وفاته في المكان".

وأضافوا "كما قدمت طواقم طبية أخرى العلاجات الأولية لشاب (30 عاما) وصفت حالته بالخطيرة، ومصاب آخر وصفت حالته بالطفيفة، ثم جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.