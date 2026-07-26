أم الفحم: الشرطة تعتقل 4 مشاركين في وقفة احتجاجية ضدّ إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

تظاهر العشرات في أم الفحم بدعوة من اللجنة الشعبية رفضا لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتصاعدة بالضفة الغربية ومجزرة قرية تل، حيث رفع المحتجون شعارات تُطالب بوقف الممارسات الإسرائيلية والتطهير العرقي، قبل أن تقتحم الشرطة الإسرائيلية الوقفة وتطالب بإنهائها.

اعتقلت الشرطة، 4 أشخاص شاركوا في وقفة احتجاجية ضدّ إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، نُظِّمت في مدينة أم الفحم، مساء اليوم الأحد، عقب اقتحامها التظاهرة.

وشارك العشرات من أهالي أم الفحم والمنطقة، اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية في المدينة، وذلك احتجاجًا على إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الآخذ في التصاعد، فيما شهدت الوقفة اقتحاما من عناصر الشرطة.

الشرطة الإسرائيلية تقتحم موقعَ وقفة احتجاجية في مدينة أم الفحم، نُظِّمت احتجاجًا على إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية.



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ونُظّمت الوقفة الاحتجاجية عند الدوار الأول في مدخل المدينة، من قِبل اللجنة الشعبية، وذلك في ظل ارتفاع اعتداءات المستوطنين بحق أهالي الضفة الغربية، والمجزرة التي ارتكبها المستوطنون والجيش الإسرائيلي في قرية تل، يوم الجمعة الماضي.

أثناء اعتقال مشاركين في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

ورفع المشاركون في الوقفة، لافتات تطالب بوضع حدّ لإرهاب المستوطنين في الضفة، وضد الممارسات الإسرائيلية، ومحاولات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

("عرب 48")

وكُتبت على بعض اللافتات شعارات من قبيل: "أوقفوا المجازر في المناطق المحتلة، و"لا لحرق البيوت والأشجار ولا للتطهير العرقي".

وقبيل انطلاقها، تواجدت في محيط الوقفة الاحتجاجية قوات من الشرطة الإسرائيلية، ووحداتها الخاصة، قبل أن تقتحمها وتطالب المشاركين بإيقافها، لتعتقل بعد ذلك 4 أشخاص من المشاركين فيها.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد لـ"عرب 48" إن "هذه الدولة التي تقول عن نفسها ’الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط’، تقتحم تظاهرة ضد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ولا تريدنا أن نتظاهر، وأن نرفع صوتنا ضد الظلم وعدم الإنسانية الذي يمارَس من قبل هذه المليشيات المسلحة".

وأضاف أن "الشرطة اعتقلت 4 من المتظاهرين في أم الفحم، فقط لأنهم رفعوا لافتات، وهتفوا ضد الظلم وإرهاب المستوطنين، ونحن نريد العيش بأمن وأمان".

وفي وقت سابق الأحد، شنّ مستوطنون، سلسلة اعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخلّلها إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم، واستهداف منشآت ومركبات وممتلكات فلسطينية في عدة مناطق.

جانب من المشاركين بالوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

واستشهد 4 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجراح، 3 منها حرجة، جرّاء إصابتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الحيّ، الجمعة الماضي، خلال هجوم إرهابيّ شنّه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة تل، جنوب غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما قُتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجندي، أثناء "نشاط عملياتيّ عسكريّ" في المنطقة، قرب البؤرة الاستيطانية "حفات غلعاد"، جنوب غرب المدينة، وأُصيب 3 آخرون.

واقتحمت قوات الاحتلال، الجمعة، مستشفى نابلس التخصصي، واعتقلت شقيقين، أحدهما مصاب. كما ارتُكبت هجمات أخرى للمستوطنين على عدة بلدات بالضفة، أسفرت عن إصابات، وإضرام النار بمنازل وممتلكات فلسطينية.

يأتي ذلك فيما تتجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء قوات احتياط إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، في ظل تصاعد الإرهاب اليهودي واتساع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، بعدما امتنعت عن تعزيز قواتها هناك خشية المساس باستعداداتها لاحتمال اندلاع مواجهة في لبنان مرتبطة بأي تصعيد محتمل في مواجهة إيران.

("عرب 48")

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن أكثر ما يثير قلق قيادات في الجيش هو ما وصفته بـ"انكسار حاجز الخوف لدى الفلسطينيين"، إذ لم يعودوا، بحسب تعبيرها، يلازمون منازلهم عند اقتحام المستوطنين قراهم وبلداتهم، بل باتوا يتحركون للتصدي لهم.

جانب من الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

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