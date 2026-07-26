اعتقال شاب من المغار بشبهة التحريض عبر شبكات التواصل الاجتماعي

اعتقلت الشرطة شابًا (39 عامًا) من مدينة المغار، بشبهة "التحريض على الإرهاب والعنصرية" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها ضبطت في منزله ذخيرة ومفرقعات وأكثر من 100 ألف شيكل نقدًا.

اعتقلت الشرطة شابًا (39 عامًا) من مدينة المغار في منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "التحريض على الإرهاب والعنصرية" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تعليق نشره على مقطع فيديو يوثّق عملية إطلاق نار في منطقة "حفات غلعاد".

وبحسب زعم الشرطة، فقد كتب المشتبه به في تعليقه: "يجب اصطيادهم كالخنازير.. لعنة الله عليكم ولن يبقى أي مستوطن خنزير"، ما اعتبرته الشرطة "تحريضًا على العنف والكراهية".

وأضافت الشرطة أن قواتها ضبطت خلال تفتيش منزله "مشطي ذخيرة لسلاح من طراز M-16، ومفرقعات، إضافة إلى مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف شيكل". ومددت المحكمة توقيفه حتى 28 تموز/ يوليو 2026.

وهددت الشرطة بملاحقة "كل من يشتبه بتحريضه على الإرهاب أو التماهي مع جهات إرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وفي مختلف المجالات"، مشيرة إلى أنها ستتعامل مع هذه الحالات "بحزم".