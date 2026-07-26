مصرع شابة إثر تعرضها لحادث طرق في شفاعمرو

قدّمت الطواقم الطبية للمصابة عمليات إنعاش مكثفة، قبل نقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهي بحالة حرجة للغاية، إلا أن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاتها لاحقًا.

لقيت شابة تبلغ نحو 30 عامًا مصرعها، مساء اليوم الأحد، متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها إثر حادث طرق قرب مدخل مدينة شفاعمرو.

وأفات طواقم الإسعاف أنها تلقت بلاغًا عند الساعة 20:30 عن شابة مصابة أُحضرت إلى نقطة التقاء مع طواقم الإسعاف عند مدخل شفاعمرو، بعدما أُصيبت، على ما يبدو، في حادث طرق.

وقدّمت الطواقم الطبية للمصابة عمليات إنعاش مكثفة، قبل نقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهي بحالة حرجة للغاية، إلا أن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل، وأُعلن عن وفاتها لاحقًا.

وقال مسعف إننا استلمنا المصابة وهي فاقدة للوعي، دون نبض أو تنفس، وتعاني من إصابة بالغة. وأضاف: "قدّمنا لها إسعافات أولية، شملت وقف النزيف وعمليات الإنعاش والتنفس الاصطناعي وإعطاء الأدوية، ونقلناها إلى المستشفى وهي بحالة حرجة للغاية"، قبل أن يتم الإعلان وفاتها لاحقا في المستشفى.