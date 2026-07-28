اعتقال مشتبه به بقتل صلاح زعبي من الناصرة قبيل مغادرته البلاد

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مشتبهًا به من الناصرة بشبهة الضلوع في قتل صلاح زعبي (64 عامًا)، وذلك قبيل مغادرته البلاد عبر مطار "بن غوريون" في مدينة اللد.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، اعتقال مشتبه به من مدينة الناصرة بشبهة الضلوع في جريمة قتل المرحوم صلاح زعبي (64 عامًا)، التي وقعت في المدينة في أيار/ مايو الماضي، وذلك قبيل مغادرته البلاد عبر مطار "بن غوريون في مدينة اللد.

ووفق بيان للشرطة، فإن "الاعتقال جاء بعد تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، حيث جرى توقيف المشتبه به، البالغ من العمر 30 عامًا، يوم الأحد، بعد الاشتباه بأنه متورط في إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل زعبي".

وكانت الشرطة قد تلقت في 25 أيار/ مايو بلاغًا عن إطلاق نار استهدف شخصًا خارج منزله في الناصرة، ما أسفر عن إصابة صلاح زعبي بجروح حرجة، وأُعلن عن وفاته بعد وقت قصير.

وأضافت الشرطة أن "التحقيق أُحيل إلى الوحدة المركزية في لواء الشمال، وبعد جمع الأدلة وتحويل التحقيق إلى علني، جرى توقيف المشتبه به"، فيما مددت المحكمة اعتقاله حتى 4 آب/ أغسطس المقبل.

وأكدت الشرطة أن "التحقيقات في جرائم القتل ومكافحة الجريمة المنظمة تشكل أولوية لديها"، مشيرة إلى استمرارها في جمع الأدلة وتعقب المشتبه بهم.