"عدالة": العليا توسع هيئتها للنظر بالالتماس ضد قانون فصل معلمين وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية

ستنظر المحكمة العليا بالالتماس المقدم من "عدالة" والمطالب بإلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، بهيئة موسعة من 7 قضاة وحددت موعدا أقصاه نهاية آذار/ مارس 2027 لعقد جلسة بهذا الخصوص.

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن تنظر هيئة موسّعة من سبعة قضاة في الالتماس المطالب بإلغاء القانون الذي يجيز فصل معلمين ومعلمات وسحب ميزانيات من مؤسسات تعليمية، استنادًا إلى مزاعم "التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما".

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وحددت المحكمة موعدًا أقصاه نهاية آذار/ مارس 2027 لعقد جلسة للنظر في اعتراض الدولة والكنيست على تحويل الأمر المشروط، الذي أصدرته المحكمة سابقًا، إلى أمر نهائي يقضي بإلغاء القانون. كما ألزمت المحكمة ممثلي الدولة بتقديم بلاغ تحديث قبل موعد الجلسة بثلاثين يومًا كحدٍ أقصى وتقديم تحديث في حال تم القيام بأي إجراء بحسب القانون.

وبذلك، تكون المحكمة قد نقلت الالتماس إلى مرحلة متقدمة من النظر في دستورية القانون، يتعين فيها على الدولة والكنيست تبرير عدم إلغائه أمام هيئة قضائية موسّعة.

خلفية

أقر الكنيست القانون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وهو يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحيات إدارية واسعة لفصل معلمين ومعلمات أو تعليق عملهم، أو رفض منحهم تصريحًا للعمل في التدريس أو سحبه منهم، بناءً على مزاعم "التماهي مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمهما". ويمكن تفعيل بعض هذه الصلاحيات من دون تقديم لائحة اتهام أو صدور إدانة قضائية.

كما يجيز القانون لوزير التربية والتعليم، سحب ميزانيات مؤسسات تعليمية، بصورة مؤقتة أو دائمة، وكاملة أو جزئية، إذا ثبت حسب تقديره الشخصي، أن المؤسسة شهدت مظاهر تماهٍ مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية أو دعمًا لهما، وكانت إدارة المؤسسة تعلم بوجودها أو "كان ينبغي لها أن تعلم".

وقدّم مركز "عدالة" التماسا ضد القانون، باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي، واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ولجنة أولياء الأمور القطرية في المجتمع العربي، وكتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في نقابة المعلمين، والنائب يوسف العطاونة.

وبيّن الالتماس، أن القانون ينتهك حرية التعبير والحق في العمل والحق في التعليم ومبدأ المساواة، يستند على أسس فضفاضة ومبهمة وينقل صلاحيات ذات طابع قضائي إلى جهات سياسية وإدارية. كما أكد أن النقاشات البرلمانية والمذكرات التفسيرية المرافقة للقانون تكشف عن غاية تمييزية تستهدف جهاز التعليم العربي، في حين لا يتناول القانون أشكالًا أخرى من التحريض المحظورة، مثل التحريض على العنصرية أو العنف أو الإبادة الجماعية؛ وفق ما ورد في بيان لمركز "عدالة" الحقوقي.