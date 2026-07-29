اعتقال ثلاثة مشتبهين بقتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء في طمرة

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين من سكان طمرة للاشتباه بضلوعهم في قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء، الذي قُتل بإطلاق نار داخل صالون حلاقة في المدينة مطلع الشهر الجاري.

جانب من المشاركين في المظاهرة الاحتجاجية في طمرة، 10 تموز 2026 (أرشيف "عرب 48")

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان مدينة طمرة للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل الحلاق ياسر أبو الهيجاء، الذي قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار داخل صالون حلاقة في المدينة مطلع الشهر الجاري.

وقالت الشرطة إن "الاعتقالات جاءت في أعقاب تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال، قبل تحويل الملف إلى مرحلة التحقيق العلني، حيث جرى توقيف ثلاثة مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 و50 عاما".

ضحية الجريمة ياسر أبو الهيجاء

وكان أبو الهيجاء، البالغ من العمر 34 عاما، قد تعرض لإطلاق نار في 7 تموز/ يوليو داخل صالون حلاقة في طمرة، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، قبل إعلان وفاته بعد وقت قصير. كما أصيب شخص آخر خلال إطلاق النار بجروح وصفت بالخطيرة.

وأوفقا للشرطة فإنه "عقب الحادث، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وأجرى قائد لواء الشمال تقييما للوضع، تقرر على إثره تحويل التحقيق إلى الوحدة المركزية، التي نفذت سلسلة من الإجراءات وجمعت أدلة ومعلومات قادت إلى اعتقال المشتبهين".

وأفادت الشرطة بأنه "تم ضبط مواد وأدلة خلال التحقيق"، وأن المحكمة مددت اعتقال المشتبهين الثلاثة حتى 4 آب/ أغسطس 2026، وفقا لنتائج التحقيق.

وختمت الشرطة بالقول إن "مكافحة جرائم القتل والجريمة المنظمة تشكل أولوية" بالنسبة لها، مشيرة إلى "استخدام وسائل استخباراتية وتكنولوجية وقوات متخصصة بهدف كشف ملابسات الجرائم والوصول إلى المسؤولين عنها".