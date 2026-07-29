التجمّع يدعو إلى التصدّي لمخططات الخدمة المدنيّة ورفض زجّ الشباب العرب فيها

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي للتصدّي لإعادة طرح مشروع "الخدمة المدنية"، مؤكدا أن ترويج النائب منصور عباس لها يتقاطع مع مخطط "الخدمة للجميع" الصهيوني لأسرلة الشباب. وشدد على رفض ربط الحقوق بالولاء، داعيا للالتزام بقرارات المتابعة، ومواجهة مشروع اليمين.

دعا التجمّع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، المجتمع الفلسطيني في مناطق 48، وأحزابه ومؤسساته الوطنية والأهلية، إلى التصدّي لمحاولات إعادة طرح وفرض مشروع الخدمة المدنية، والتمسّك بالموقف الوطني الجامع الذي أقرّته هيئات لجنة المتابعة العليا، وترسّخ من خلال "لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد".

وأكد التجمّع في بيان، أن إعادة الترويج للخدمة المدنية من قبل النائب منصور عباس، تحت مسميات مثل "الخدمة الاجتماعية" وغيرها، تمثّل محاولة لإعادة تسويق مشروع رفضته جماهيرنا ومؤسساتها الوطنية، بصورة قاطعة.

وأشار البيان إلى أن "هذه الدعوات ليست معزولة بل تتقاطع مع طروحات القطبين ’بينيت–آيزنكوت’، تحت عنوان ’مخطط الخدمة للجميع’، في ظل النقاش الإسرائيلي الداخلي حول قانون تجنيد الحريدييين، والدعوات إلى فرض الخدمة على جميع الفئات".

وحذّر من تحويل مخطط فرض الخدمة المدنية إلى أحد العناوين الانتخابية لهذا المعسكر، ومدّها إلى شباب مجتمعنا ضمن مخطط أوسع، لدمجهم في منظومة الولاء والأسرلة.

وأكد التجمّع أن حقوق جماهيرنا الفلسطينية، الفردية والجماعية، ليست منّة من أحد، ولا يجوز ربطها بالخدمة أو إعلان الولاء السياسيّ؛ فهي تنبع من كوننا السكان الأصليين ومواطنين أصحاب حقوق كاملة.

وشدد على أن التطوع والتكافل الاجتماعي قيم وطنية أصيلة، ينبغي تعزيزها من خلال مبادراتنا الذاتية ومؤسساتنا الوطنية والأهلية المستقلة، لا عبر مشاريع المؤسسة الإسرائيلية. أما تغليف الخدمة المدنية بشعارات التطوع والعمل المجتمعي، فهو توظيف لموقف حقّ يُراد به باطل، ومحاولة لتمرير مخططات الأسرلة تحت عناوين اجتماعية براقة.

ودعا التجمّع النائب، منصور عباس، إلى الالتزام بقرارات لجنة المتابعة العليا، والكف عن الترويج لمشاريع تتعارض مع الموقف والإجماع التاريخي، الذي ترسّخ عبر سنوات من النضال السياسي والشعبي.

وختم البيان بالتأكيد أن الأولوية الوطنية اليوم هي تعزيز وحدتنا السياسية، وتعزيز موقفنا الجماعي في مواجهة حكومة ومشروع اليمين الفاشي، والتصدّي للعنصرية ومحاولات الأسرلة وتفكيك الهوية الوطنية، ولا سيما في ظل تصاعد التحريض الرسمي ضد جماهيرنا الفلسطينية العابرة للمعسكرات الصهيونية. إذ إن تأكيد غادي أيزنكوت مؤخرًا أن قيام أي ائتلاف حكومي يجب أن يستند إلى "أغلبية صهيونية"، يكشف الإجماع العنصري المُتشكّل ضد جماهيرناـ وإنكار الحقوق الوطنية لشعبنا.