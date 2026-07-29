حيفا: إنقاذ أربعة أشخاص إثر حريق كبير امتد إلى مبنيين سكنيين

أُنقذ أربعة أشخاص فجر اليوم، إثر حريق كبير اندلع في مستودع بشارع ابن سينا في حيفا وامتد إلى مبنيين سكنيين مجاورين، فيما عملت ثمانية طواقم إطفاء على إخماد النيران.

من مكان الحريق في حيفا، صباح اليوم (تصوير "سلطة الإطفاء والإنقاذ")

أُنقذ أربعة أشخاص فجر اليوم الأربعاء، إثر حريق كبير اندلع في مستودع بشارع ابن سينا في مدينة حيفا وامتد إلى مبنيين سكنيين مجاورين، بحسب ما أفادت "سلطة الإطفاء والإنقاذ.

وقالت السلطة إن ثمانية طواقم إطفاء وصلت إلى المكان وعملت على السيطرة على النيران، بعد أن تبيّن أن الحريق واسع ويتطلب تدخلا في عدة محاور، بينها البحث عن عالقين، فحص وجود مصابين، وإخماد بؤرة الاشتعال.

وأوضح قائد محطة إطفاء حيفا، كوبي مزراحي، أن الطواقم تعاملت مع "حمولة نارية كبيرة" امتدت إلى مبانٍ قريبة، مشيرا إلى استمرار عمليات الإخماد وإخراج الدخان من الموقع.

وأضاف البيان أن الأشخاص الأربعة الذين جرى إنقاذهم خضعوا لفحص طبي، لكنهم رفضوا نقلهم لاستكمال العلاج.

ولم تُعرف أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، فيما أعلنت سلطة الإطفاء فتح تحقيق لاحقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها أخلت عددا من السكان من المنطقة المحاذية للحريق في حي الهدار بمدينة حيفا، وذلك كإجراء احترازي، فيما لم تسجل إصابات ولم يحتج أي من السكان إلى تلقي علاج طبي.

وقالت الشرطة إن عناصرها يواصلون مساعدة طواقم الإطفاء في السيطرة على النيران، إلى جانب إغلاق المنطقة وتنظيم حركة السير في محيط الحادث.

وأضافت أن التحقيق الأولي لا يشير إلى وجود شبهة جنائية في هذه المرحلة، وأن محقق حرائق سيصل إلى المكان لفحص أسباب اندلاع الحريق وتحديد ملابساته.