"إما أن تدفع الثمن أو تلتزم الصمت": مؤتمر في حيفا يبحث الملاحقة والتضييق على المسيرة المهنية للعرب

نُظِّم في حيفا مؤتمر ببحث الملاحقة والتضييق غير المسبوقين بحق المهنيين العرب من أكاديميين وحقوقيين وطواقم طبية وإعلامية إثر حرب غزة. وسلّطت جلساته الضوء على تجارب الإسكات وسبل المواجهة السياسية والمهنية للحد من الترهيب المؤسسي.

تحت شعار "إما إن تدفع الثمن في حياتك المهنية أو تلتزم الصمت" نُظِّم، الأربعاء، مؤتمر في مدينة حيفا، في ظلّ ملاحقة المهنيين العرب في إسرائيل، بمن فيهم الأكاديميين والحقوقيين والطواقم الطبية، ما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وبحث المؤتمر، الملاحقة التي تعرض لها المواطنون العرب في إسرائيل، بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بمشاركة العشرات من ختلف المجالات.

جانب من المشاركين في المؤتمر ("عرب 48")

وعقد المؤتمر في مسرح "سرد" في مدينة حيفا، بتنظيم من قبل مركز "عدالة" الحقوقي و"أكاديميون من أجل المساواة"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، وسلّط الضوء على الاتساع غير المسبوق في كل ما يتعلق بالتضييق داخل المؤسسات الأكاديمية والصحية والتعليمية والثقافية.

وأدارت المؤتمر بروفيسور أريج صباح- خوري من "أكاديميون من أجل المساواةط، والتي تعمل في جامعتي كاليفورنيا بيركلي والجامعة العبرية في القدس.

("عرب 48")

وتحدّث المشاركون في المؤتمر عن التضييقات في المجالات المهنية المختلفة، وتم عرض العديد من الحالات التي حصلت في كل ما يتعلق بالمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، والمؤسسات الصحية والثقافية، التي حصلت خلال الفترة الماضية.

وفي الجلسة الأولى، عرض المتحدثون الإسكات والملاحقة في الفضاءات المهنية والأكاديمية، وتحدثت المحاميتان هديل أبو صالح ولبنى توما من مركز "عدالة" الحقوقي، ومثلت المحامية شني بار طوفيا منظمة "أطباء لحقوق الإنسان"، والمحامية عبير بكر عن "أكاديميون من أجل المساواة" وجامعة حيفا، فيما تحدث محمود عواد من جميعة "سيكوي/ أفق"، واختتمت الجلسة بحديث الممثل والمخرج نضال بدارنة، وتجربته مع الملاحقة والتضييقات الإسرائيلية عليه.

("عرب 48")

وفي ختام الجلسة الأولى، فتح المجال أمام الحضور،كي يطرح الأسئلة على المتحدثين.

وفي الجلسة الثانية، بُحثت سُبُل المواجهة والأثر السياسي، وتحدث في ها كل من عضو الكنيست السابقة، عايدة توما سليمان، ود. مها كركبي صباح عن "أكاديميون من أجل المساواة" وجامعة بن غوريون في النقب، ود. سماح الخطيب أيوب من لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، بالإضافة إلى الناشط السياسي والرئيس السابق لاتحاد الحركات الطلابية العربية، يوسف طه.

("عرب 48")

وقالت المحامية لبنى توما من مركز عدالة الحقوقي لـ"عرب 48": "خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك ملاحقات وتضييقات وترهيب لأبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المجالات المهنية؛ سواءً كان ذلك لطلاب، وأكاديميين، وأطباء، ومحامين، أو مجالات أخرى".

بمؤتمر في حيفا بحث الملاحقة والتضييق بحق المهنيين العرب بعد الحرب، المحامية لبنى توما من مركز عدالة الحقوقي لـ"عرب 48": "خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت هناك ملاحقات وتضييقات وترهيب لأبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المجالات المهنية؛ سواءً كان ذلك لطلاب، وأكاديميين، وأطباء،… pic.twitter.com/e0gWRVWgvn — موقع عرب 48 (@arab48website) July 29, 2026

وأضافت أن "هناك أهمية كبيرة لتنظيم مثل هذا المؤتمر لدراسة وفحص ما الذي حصل خلال الفترة التي مرت، وكيف من الممكن أن يكون ردنا على مثل هذه الأحداث في المستقبل".

وقالت رئيسة منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" د. لينا قاسم حسّان لـ"عرب 48": "خلال الفترة الماضية، تعرض العديد من العاملين في الطواقم الطبية للجان استماع، وتأديب وتحذيرات في ظل الحرب والسنوات التي مرت، الأمر الذي إستهدف الطواقم الطبية العربية في إسرائيل".

رئيسة جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" د. لينا قاسم حسّان تتحدث لـ"عرب 48" عن الملاحقة والتضييق بحق الأطباء العرب والعاملين في المجال الصحي بعد الحرب.



للتفاصيل: https://t.co/SGupK0J4Ps pic.twitter.com/R3aQxkq928 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 29, 2026

وأضافت أن "جهاز الصحة في إسرائيل الذي يتغنى بالمساواة وتقديم العلاجات بالتساوي، قام بملاحقة الأطباء العرب العاملين فيه، وكل تعبير كان يصدر من قبل الطواقم يرفض سياسة التجويع والقتل والدمار، تمت ملاحقته، لذلك نحن هنا لنرفع صوتنا ضد هذه الممارسات".

واختتم المؤتمر بعرض قدمه الفنان نضال بدارنة.