إصابة شخص بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في معلوت - ترشيحا

أصيب رجل (52 عامًا) بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة معلوت - ترشيحا، الليلة الماضية، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث دون الإعلان عن خلفيته أو هوية المشتبه بهم.

أصيب رجل يبلغ من العمر 52 عامًا بجروح وُصفت بالخطيرة، الليلة الماضية، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة معلوت - ترشيحا، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وخلفيته.

وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عند الساعة 23:28 حول إصابة رجل في حادثة عنف وقعت في المدينة، حيث وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت للمصاب الإسعافات الأولية، قبل أن تنقله بواسطة سيارة علاج مكثف إلى المركز الطبي للجليل في نهاريا لتلقي العلاج.

وقالت المسعفة حلوة أبو صالح إن "الطواقم الطبية عثرت على المصاب وهو يعاني من إصابات خطيرة"، مشيرة إلى أنها قدمت له العلاج الميداني اللازم، بما في ذلك وقف النزيف وتقديم الأدوية، إلى أن نُقل إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.

ولم تُعرف حتى الآن تفاصيل حول ظروف إطلاق النار أو هوية الضالعين فيه، كما لم تعلن الشرطة عن اعتقالات أو خلفية واضحة للحادث، فيما تواصل التحقيقات في محاولة لكشف ملابساته.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تصاعد جرائم العنف وإطلاق النار في المجتمع العربي، وسط مطالبات متكررة بتكثيف جهود الشرطة لمكافحة الجريمة وملاحقة المتورطين.