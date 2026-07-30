لقي سائق شاحنة مصرعه، فجر اليوم الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق رقم 4 عند مفرق حولوت قرب ريشون لتسيون، بعدما اشتعلت شاحنته عقب اصطدامها بمركبة، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير"اتحاد الإنقاذ")

لقي سائق شاحنة مصرعه، فجر اليوم الخميس، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق رقم 4 عند مفرق "حولوت"، جنوب مدينة ريشون لتسيون، في منطقة وسط البلاد، بعدما اصطدمت شاحنته بمركبة أخرى قبل أن تشتعل فيها النيران.

وأفاد "اتحاد الإنقاذ" بأن طواقم الإسعاف التابعة له هرعت إلى مكان الحادث عقب تلقي بلاغ عن وقوع تصادم بين شاحنة ومركبة، حيث تبيّن أن الشاحنة اشتعلت بالكامل، فيما كان سائقها عالقًا داخلها.

مصرع سائق شاحنة بعد اصطدامها بمركبة واشتعالها وسط البلاد

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وقال طاقم الإسعاف، إن الطواقم الطبية وصلت إلى الموقع وعثرت على سائق الشاحنة محاصرًا داخل المركبة المشتعلة، إلا أن الإصابات البالغة التي تعرض لها حالت دون إنقاذه، واضطروا إلى إقرار وفاته في المكان.

وشهد موقع الحادث استنفارًا لقوات الإسعاف والإطفاء والشرطة، التي عملت على إخماد النيران وتنظيم حركة السير، فيما فُتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

ولم تُنشر، حتى الآن، تفاصيل إضافية بشأن هوية الضحية أو ظروف وقوع الحادث، بينما تواصل الجهات المختصة أعمالها في موقع التصادم واستكمال إجراءات التحقيق.