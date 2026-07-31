اللجنة الشعبية وبلدية شفاعمرو تدعوان إلى إحياء الذكرى الـ21 للمجزرة

تحيي شفاعمرو، الثلاثاء المقبل، الذكرى الحادية والعشرين للمجزرة التي ارتكبها الجندي الإرهابي المتطرف نتان زاده عام 2005، وأسفرت عن استشهاد أربعة من أبناء المدينة، وذلك بفعالية رمزية عند دوار الشهداء.

تحيي اللجنة الشعبية وبلدية شفاعمرو، الثلاثاء المقبل، الذكرى الحادية والعشرين لمجزرة شفاعمرو التي أسفرت عن استشهاد أربعة من أبناء المدينة عام 2005، وذلك بمشاركة أهالي الشهداء وعدد من أهالي المدينة وقيادات من القوى الوطنية وناشطين سياسيين.

وتقام الفعالية عند دوار الشهداء في شفاعمرو، يوم الثلاثاء 4 آب/ أغسطس 2026، عند الساعة السابعة مساءً، حيث يتضمن برنامج إحياء الذكرى وضع أكاليل الزهور، وإضاءة الشموع، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء شفاعمرو وشهداء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى بث أغانٍ وطنية ملتزمة.

وأكدت اللجنة الشعبية وبلدية شفاعمرو دعوتهما للأهالي وأبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في إحياء الذكرى، مشيرتين إلى أن البرنامج سيقتصر على الفعاليات الرمزية المقررة، ولن يتضمن كلمات أو خطابات.

وتعود أحداث المجزرة إلى 4 آب/ أغسطس عام 2005، حين أطلق الجندي الإسرائيلي الإرهابي المتطرف نتان زاده النار على مستقلي حافلة ركاب في مدينة شفاعمرو، ما أدى إلى استشهاد أربعة من أبناء المدينة: هزار تركي، دينا تركي، ميشيل بحوث، ونادر حايك، وإصابة آخرين.

وتحيي شفاعمرو الذكرى سنويًا تخليدًا لذكرى الضحايا، وسط مطالبات مستمرة بإبقاء القضية حاضرة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.