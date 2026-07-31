حادث مروع على شارع 90: مصرع سائق سيارة في حادث تصادم مع حافلة

لقي شاب يبلغ نحو 20 عامًا مصرعه، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم بين مركبة خاصة وحافلة على شارع 90 قرب مفترق "حوغلا" في منطقة غور الأردن، بالقرب من أريحا وشمال مفترق العربة، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح طفيفة.

من مكان الحادث في شارع 90، اليوم (تصوير طواقم الإسعاف)

لقي شاب يبلغ نحو 20 عامًا مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث طرق مروع بين مركبة خاصة وحافلة على شارع 90 قرب مفترق "حوغلا" في منطقة غور الأردن، بالقرب من أريحا وشمال مفترق العربة، فيما أصيب سائق الحافلة بجروح وصفت بالطفيفة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، الذي وقع بين حافلة كانت خالية من الركاب ومركبة خاصة، مشيرة إلى أن سائق المركبة لقي مصرعه في المكان نتيجة إصابته البالغة.

وقالت خدمة "نجمة داود الحمراء" إن طواقمها تلقت بلاغًا عند الساعة 6:31 عن حادث تصادم على شارع 90 قرب مفترق معبر الكرامة (أللنبي) بين الضفة الغربية والأردن، حيث أقر المسعفون وفاة سائق المركبة، بعد العثور عليه عالقًا داخلها وهو فاقد للوعي ودون نبض أو تنفس، إثر إصابته بجروح متعددة.

وأضافت أن طواقمها قدمت العلاج لسائق الحافلة، وهو رجل يبلغ 66 عامًا، ونقلته إلى مستشفى "هداسا - جبل المشارف"، حيث وصفت حالته بالطفيفة.

وقال مسعف "نجمة داود الحمراء" مناحيم روسك إن الحادث كان "مروعًا"، موضحًا أن سائق المركبة كان عالقًا داخلها، وأن محاولات الطواقم الطبية لم تنجح في إنقاذ حياته بسبب خطورة إصاباته.

وأعلنت الشرطة إغلاق شارع 90 أمام حركة المركبات في الاتجاهين، في المقطع الممتد بين "بيت حوغلا" و"قصر اليهود"، فيما يواصل محققو حوادث الطرق فحص ملابسات الحادث.