"أريد أن أدفن ابني": تظاهرة أمام "أبو كبير" للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد

تظاهر أهالي اللد أمام معهد "أبو كبير" للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص، المحتجز منذ شهر عقب قتله برصاص الشرطة الإسرائيلية؛ وسط اتهامات للحكومة بالعنصرية، ومطالبات حقوقية بإنهاء هذا الانتهاك غير القانوني.

تظاهر العشرات من أهالي مدينة اللد، اليوم الجمعة، أمام معهد الطب العدلي (أبو كبير) في مدينة يافا، وذلك احتجاجًا على استمرار احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد، والذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية، فيما لا تزال أسرته ممنوعة من استلام جثمان ابنها المحتجز منذ واحد وثلاثين يوما، ودفنه بطريقة لائقة.

ورفع المشاركون، وبضمنهم أفراد من عائلة الشاب جعصوص، لافتات تطالب بتحرير الجثمان، وعدم استمرار احتجازه، كتبت على بعضها شعارات من قبيل: "حقّ العائلة في وداع فقيدها حقّ إنساني لا يجوز حرمانها منه"، كما رفعوا صورا للشاب جعصوص.

جانب من المشاركين بالتظاهرة أمام معهد الطب العدلي ("عرب 48")

ونُظّم الاحتجاج من قِبل اللجنة الشعبية في مدينة اللد، التي تواصل نشاطاتها في خيمة الاعتصام في المدينة، منذ إعدام جعصوص برصاص الشرطة، مطلع الشهر الجاري.

جانب من التظاهرة أمام معهد الطب العدلي في يافا "أبو كبير"، للمطالبة بتحرير جثمان الشاب سامي جعصوص من اللد.



للتفاصيل: https://t.co/PlZ0dPe4gg pic.twitter.com/RAdJ2wTzbF — موقع عرب 48 (@arab48website) July 31, 2026

وبعد انتهاء الوقفة أمام المعهد العدلي، سيتوجه الأهالي إلى مدينة اللد، وذلك لتأدية صلاة الجمعة، ومن ثم المشاركة في تظاهرة في ساحة المسجد العمري الكبير، للمطالبة بتحرير الجثمان.

("عرب 48")

وتحتجز السلطات الإسرائيلية، جثمان الشاب سامي جعصوص (29 عامًا) من مدينة اللد، بعد إعدامه برصاصها في مدينة اللد في بداية تموز/ يوليو الجاري.

ومنذ إعدام ابنها، نصبت عائلة الشاب جعصوص خيمة اعتصام في ساحة المسجد العمري الكبير في المدينة، وتطالب بتحرير جثمانه من دون فرض شروط تقييدية.

والد الشاب جعصوص: تلاعُب بنا من قبل حكومة عنصرية

وقال أحمد جعصوص، والد الضحية سامي جعصوص في حديث لـ"عرب 48": "أريد أن أدفن ابني بعد إعدامه برصاص الشرطة الإسرائيلية، رغم أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وصحية، ورغم أنه معروف لدى السلطات المختصة".

أحمد جعصوص، والد الشاب سامي جعصوص من اللد، الذي أعدمته الشرطة على الرغم من وضعه النفسيّ، من أمام معهد الطب العدلي (أبو كبير): أريد أن أدفن جثمان ابني المحتجَز منذ 31 يوما بسبب حكومة عنصرية.



للتفاصيل: https://t.co/PlZ0dPe4gg pic.twitter.com/lklx8grVvq — موقع عرب 48 (@arab48website) July 31, 2026

وأضاف: "نقف هنا أمام هذا المركز، (أبو كبير) الذي يحتجز جثمان ابننا، منذ 31 يوما، ونطالب بتحرير جثمان سامي، حتى ندفنه".

وبشأن الملف القضائيّ، ذكر أن "المحكمة العليا الإسرائيلية منحت الجيش 14 يومًا، وانتهت هذه المدة، ولكن النيابة طالبت بزيادة يومين إضافيين، وهذا غير معقول ومقبول، ما يحصل هو تلاعب بنا وبمشاعرنا من هذه الحكومة العنصرية من أعلى رأس الهرم".

ادّعاءات واهية

وقال عضو اللجنة الشعبية في اللد، أكرم ساق الله: "مطلبنا الحالي هو تحرير جثمان سامي الذي أعدم برصاص الشرطة، نريد أن ندفن سامي الذي قتل بادعاءات واهية وكاذبة وغير حقيقية، ونقف هنا لنطالب بتحرير جثمانه".

("عرب 48")

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الشعبية في اللد، المحامي خالد الزبارقة لـ"عرب 48": "في الدين الإسلامي حق الميت دفنه، سامي قتل برصاص الشرطة من دون سبب، ونحن نطالب بدفنه، وليس تعذيبه".

عضو اللجنة الشعبية في اللد، المحامي خالد الزبارقة عن مواصلة احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص: "تلاعب بمشاعر العائلة، ونحن نطالب بتحريره فورًا".



للتفاصيل: https://t.co/PlZ0dPe4gg pic.twitter.com/VcRN8hqjD0 — موقع عرب 48 (@arab48website) July 31, 2026

وشدّد على أن ما يجري، هو "تلاعب بمشاعر العائلة، ونحن نطالب بتحرير الجثمان فورًا".

وتؤكد عائلة جعصوص التي تمثّلها المحامي هديل أبو صالح من مركز "عدالة" الحقوقيّ، أن مواصلة احتجاز السلطات للجثمان، يُعد انتهاكًا لحقّ المتوفى في الكرامة، فضلًا عن انتهاك الحرية الدينية.

("عرب 48")

ووفقًا لأبو صالح، فإن احتجاز الجثمان مخالف للقانون، إذ كان المتوفى يعاني من اضطراب نفسي، ولم يتصرّف بدافع قومي. وجاء في ردّها، أنه "ليس من قبيل المصادفة أن المدعى عليهم لم يبلغوا مقدم العريضة أو عائلته، حتى تاريخ تقديم هذه العريضة، بالسبب الكامن وراء استمرار احتجاز جثمان المتوفى، أو الغرض الذي يبرّر ذلك".

وشدّدت في طلب كانت قد قدّمته للمحكمة، على أنه "في ظل هذه الظروف، يتزايد القلق من تصنيف المتوفى منذ البداية كمنفذ لعملية، من دون إثبات صحة الوقائع اللازمة لذلك".

("عرب 48")

وأضافت: "في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسارع فيها السلطات إلى تصنيف مواطن عربي قُتل على يدها بأنه ’مخرّب’ من أجل الاستمرار في احتجاز جثمانه، ولا تتراجع عن هذا الادعاء إلا بعد شهور طويلة من المعاناة المتواصلة، ثم تسُلَّمت الجثامين إلى ذويها. ومن المناسب ألا تُسهم المحكمة في دعم هذه السياسة".