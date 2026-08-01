المحكمة توقف تنفيذ هدم وإخلاء منازل لعائلة إغبارية في المشيرفة

كان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو عشرة أشهر، فيما أثارت الإخطارات الأخيرة حالة من القلق بين أفراد العائلة وأهالي البلدة، خشية تنفيذ العملية بصورة مفاجئة.

قررت محكمة الصلح في حيفا، وقف تنفيذ قرار هدم وإخلاء منازل تعود لعائلة إغبارية في بلدة المشيرفة، وذلك بعد إخطار سلطة أراضي إسرائيل العائلة، قبل نحو أسبوع، بعزمها تنفيذ القرار بالقوة.

وكان قرار الهدم والإخلاء قد صدر قبل نحو عشرة أشهر، فيما أثارت الإخطارات الأخيرة حالة من القلق بين أفراد العائلة وأهالي البلدة، خشية تنفيذ العملية بصورة مفاجئة.

وتدعي سلطة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض المقامة عليها المنازل، وتزعم أن أفراد العائلة أقاموا مبانيهم من دون تراخيص بناء وانتهكوا حقوق الدولة في الأرض، وهي ادعاءات ترفضها العائلة جملة وتفصيلًا.

وقدمت العائلة، بواسطة المحاميين أحمد رسلان ونور رسلان، طلبًا عاجلًا إلى محكمة الصلح في حيفا ضد سلطة أراضي إسرائيل، طالبت فيه بوقف تنفيذ قرار الهدم والإخلاء، إلى حين استكمال بحث القضية.

واستجابت المحكمة للطلب وأصدرت قرارًا بوقف التنفيذ، ما حال، في هذه المرحلة، دون هدم المنازل وإخلاء أفراد العائلة منها.