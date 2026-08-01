رهط: اعتقال 24 شخصا إثر شجار كبير أسفر عن إصابة شرطيين

وقع شجار كبير في رهط أسفر عن إصابة عنصري شرطة بجراح، وفي أعقاب ذلك داهمت قوات الشرطة منازل في المدينة واعتقلت 24 شخصا بشبهة الضلوع في الشجار.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء، السبت، 24 شخصا من مدينة رهط إثر شجار كبير وقع في المدينة، وأسفر عن إصابة اثنين من عناصرها.

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وادعت الشرطة أن عناصرها تعرضت لرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة اثنين منها، بعد وصول قوات لفض الشجار.

وقالت في بيان لها، إن قواتها داهمت منازل في الحارتين 30 و17 بالمدينة، واعتقلت 24 شخصا للاشتباه في ضلوعهم بالشجار.

وأحيل المعتقلون إلى مركز الشرطة في المدينة للتحقيق معهم.