شارك العشرات من أهالي دير الأسد، اليوم الأحد، في اجتماع جماهيري لبحث سبل وقف أوامر هدم صدرت بحق 14 بناية سكنية في حي السُكّن بالبلدة، وسط مطالبات للمجلس المحلي بالتحرك الفوري لتجميد الأوامر.

اجتماع جماهيري لبحث سبل وقف أوامر هدم منازل بدير الأسد، اليوم (عرب 48)

شارك العشرات من أهالي بلدة دير الأسد، اليوم الأحد، في اجتماع جماهيري مع إدارة المجلس المحلي، لبحث سبل وقف وتجميد أوامر الهدم التي صدرت خلال الأيام الأخيرة بحق 14 بناية في حي السُكّن بالبلدة.

وبحسب المجلس المحلي، فقد نجح قبل نحو عامين في تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق هذه البنايات، مقابل التزام أصحابها بعدم تنفيذ أي إضافات أو أعمال بناء جديدة، إلا أن أصحاب ثلاثة مبانٍ خالفوا قرار المحكمة، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر هدم جديدة بحقها.

جانب من اجتماع في مجلس دير الأسد: أهالٍ يحتجون على أوامر هدم تهدد 14 بناية سكنية

للتفاصيل: https://t.co/GXqhMSgfch pic.twitter.com/ayHq6ObwRf — موقع عرب 48 (@arab48website) August 2, 2026

وتجمع العشرات من أهالي دير الأسد، مساء أمس السبت، في منطقة السُكّن بالبلدة، احتجاجًا على صدور أوامر الهدم، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هدم مفاجئة خلال الأيام المقبلة.

وتضم البنايات السكنية عدة منازل لعائلات من البلدة، وقد شُيّدت خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبحث المحتجون السبل القانونية للتعامل مع هذه الأوامر، مطالبين المجلس المحلي بتحمّل مسؤولياته والتحرك الفوري، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تجميد أوامر الهدم الصادرة.