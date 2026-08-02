قوات معززة وجرافات هدم تقتحم طمرة

تشهد مدينة طمرة، صباح اليوم الأحد، حالة استنفار مع وصول آليات وجرافات الهدم ترافقها وحدات خاصة وقوات كبيرة من الشرطة، لتنفيذ عملية هدم، وسط انتشار أمني واسع في المنطقة.

تشهد مدينة طمرة، صباح اليوم الأحد، حالة من الاستنفار بعد وصول جرافات وآليات الهدم الإسرائيلية، ترافقها قوات معززة من الشرطة ووحدات خاصة، إلى المدينة، تمهيدًا لتنفيذ عملية هدم.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الشرطة فرضت انتشارًا واسعًا في محيط الموقع المستهدف، وسط ترقب وقلق بين الأهالي من بدء عملية الهدم في الساعات القريبة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء دون ترخيص، وهي السياسة التي تواجه انتقادات واسعة في ظل أزمة التخطيط وضيق مسطحات البناء التي تعاني منها هذه البلدات.