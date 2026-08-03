إصابتان في جريمتي إطلاق نار بأم الفحم وعرعرة

شهدت بلدتا أم الفحم وعرعرة، فجر وصباح الإثنين، جريمتي إطلاق نار أسفرتا عن إصابة رجل بجروح خطيرة وشاب بجروح متوسطة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثين وهوية الضالعين.

أصيب رجل في الأربعينات من عمره من مدينة أم الفحم بجروح خطيرة، فيما أصيب شاب (22 عاما) بجروح متوسطة، إثر جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا فجر وصباح اليوم الإثنين في أم الفحم وعرعرة، بينما باشرت الشرطة التحقيق في ملابساتهما دون الإعلان عن اعتقال أي مشتبه بهم.

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وفي أم الفحم، تلقى مركز الطوارئ 101 التابع لنجمة داوود الحمراء بلاغا عند الساعة 3:43 فجرا عن إصابة رجل في حادثة عنف.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت له العلاج الأولي للرجل المصاب، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة وهو بحالة خطيرة، إثر إصابات نافذة.

وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف إن المصاب كان بوعيه الكامل لدى وصولهم، لكنه كان يعاني من إصابات نافذة خطيرة استدعت تقديم علاج عاجل ونقله إلى المستشفى.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 22 عامًا بجروح متوسطة جراء إطلاق نار في بلدة عرعرة بالمثلث الشمالي. وتلقت نجمة داوود الحمراء البلاغ عند الساعة 5:44 صباحا، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج للمصاب، قبل نقله إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمتين، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن.