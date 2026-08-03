النقب: قوات إسرائيلية تقتحم بير الحمام وتباشر أعمال تحريش وسط احتجاجات الأهالي

اقتحمت قوات إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، بالتزامن مع بدء أعمال تحريش في أراضٍ بالمنطقة، وسط احتجاجات من الأهالي وناشطين رفضًا لهذه الإجراءات.

اقتحمت قوات إسرائيلية، اليوم الإثنين، قرية بير الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، تزامنا مع بدء آليات بأعمال تحريش في أراضٍ بالمنطقة، وسط احتجاجات من الأهالي وناشطين سعوا إلى منع تنفيذها.

وأفادت مصادر محلية بأن الشرطة و"سلطة أراضي إسرائيل" حاولتا، خلال الأسبوع الماضي، إخفاء خارطة أعمال التحريش، التي تشمل مساحات واسعة تمتد من بير الحمام والنقع والغراء وبير المشاش والزرنوق وخربة الوطن، وصولا إلى أراضي سعوة.

وأضافت المصادر إلى أن أعمال التحريش بدأت في أراضي عائلة أبو غنيمة، على أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى أراضٍ تعود لعائلات أخرى.

ودعا أصحاب الأراضي كافة الأهالي إلى التواجد الميداني والتكاتف للدفاع عن الأراضي والبيوت، وأكدوا أهمية اتخاذ موقف جماعي في مواجهة هذه الإجراءات.

وفي أعقاب بدء أعمال التحريش، دعا المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى عقد جلسة طارئة، عصر اليوم الإثنين، لبحث آخر التطورات وسبل التصدي لمصادرة الأراضي وسياسات التحريش في منطقة بئر الحمام.

وأوضح المنظمان أن "الاجتماع سيُعقد عند الساعة 16:30 في ديوان حسين الرفايعة (أبو عبد الله)، بمشاركة العائلات المتضررة، بينها عائلتا أبو غنيمة والرفايعة، إلى جانب عائلات أخرى، وذلك لبحث الخطوات المقبلة وتنسيق الجهود الميدانية في مواجهة هذه الإجراءات".