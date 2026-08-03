مصرع إبراهيم التبني إثر إصابته من سيارة أثناء عمله في شقيب السلام

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 30 عامًا مصرعه، اليوم الإثنين، إثر إصابته من قبل مركبة خلال عمله في ورشة لتصليح السيارات في شقيب السلام بالنقب. وأقرت طواقم نجمة داود الحمراء وفاته بعد فشل محاولات إنعاشه.

لقي العامل إبراهيم التبني، البالغ من العمر نحو 30 عامًا، مصرعه اليوم الإثنين، إثر إصابته من قبل مركبة خلال عمله في ورشة لتصليح السيارات في شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت طواقم "نجمة داود الحمراء" بأنها تلقت بلاغًا عن رجل نُقل إلى عيادة محلية في شقيب السلام بعد إصابته، على ما يبدو، من مركبة أثناء عمله.

وأوضحت الطواقم الطبية أنها أجرت له عمليات إنعاش، شملت التدليك والتنفس الاصطناعي وإعطاء أدوية، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان.

ووفقا للشرطة فإنها باشرت التحقيق في ملابسات حادثة عمل مميتة وقعت في ورشة لتصليح السيارات في بلدة شقيب السلام.

وأضافت أنه بحسب الشبهات، أصيب عامل في الثلاثينيات من عمره خلال عمله، بعدما سقطت مركبة من رافعة رفع وأصابته. ونُقل العامل إلى العيادة المحلية في البلدة، حيث أقرّ الطاقم الطبي وفاته. كما تم تحويل بلاغ عن الحادث إلى وزارة العمل بالتوازي. وتجري التحقيقات في ملابسات الحادث.

47 عاملا لقوا مصارعهم و381 أُصيبوا في حوادث عمل منذ مطلع 2026

أظهرت معطيات وإحصاءات حول حوادث العمل في البلاد، أن 47 عاملًا لقوا مصارعهم، فيما أُصيب 381 آخرون بجروح متفاوتة، منذ مطلع العام 2026 وحتى اليوم، وسط استمرار تسجيل حوادث مميتة في مواقع العمل، ولا سيما في قطاع البناء.

وبحسب المعطيات، فإن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملًا وإصابة 734 آخرين، بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة، ما يعكس استمرار الارتفاع في عدد ضحايا حوادث العمل وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية.

وتشير الإحصاءات إلى أن السقوط من علو لا يزال السبب الرئيسي لحوادث العمل القاتلة، إلى جانب حوادث المركبات والآليات داخل مواقع العمل، في ظل انتقادات متواصلة لضعف الرقابة على تطبيق أنظمة السلامة المهنية وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الجهات المخالفة.

وتؤكد جهات معنية بحقوق العمال أن العمال، ولا سيما في قطاعي البناء والصناعة، يظلون الفئة الأكثر عرضة للإصابة، في ظل قصور إجراءات الوقاية والسلامة، والمطالبة بتشديد الرقابة وفرض معايير أكثر صرامة لحماية العاملين والحد من تكرار هذه الحوادث.