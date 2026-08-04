اللد: الإفراج عن جثمان سامي جعصوص بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة

الإفراج عن جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص بعد أكثر من شهر من احتجازه من قبل السلطات الإسرائيلية عقب إعدامه برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة اللد.

أفرجت السلطات الإسرائيلية ليل الثلاثاء – الأربعاء، عن جثمان الضحية سامي أحمد جعصوص من مدينة اللد بعد شهر من احتجازه منذ إعدامه برصاص الشرطة الإسرائيلية يوم 1 تموز/ يوليو الماضي.

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وأكد رئيس اللجنة الشعبية في المدينة، المحامي خالد الزبارقة، في خيمة الاعتصام التي نصبت للمطالبة بتحرير جثمان الضحية الجعصوص، أن الجثمان وصل المقبرة الجنوبية في اللد ليتم غسله بعدها سيتم نقله إلى العائلة من أجل وداعه من ثم تشييعه إلى مثواه الأخير.

اللد: وصول جثمان الضحية سامي جعصوص إلى المسجد العمري الكبير بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة الإسرائيلية



التفاصيل: https://t.co/xZQGDx71tU pic.twitter.com/gnMhZMgI2Z — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

كما قال عضو اللجنة الشعبية في اللد غسان منير، إنه تم تحرير جثمان الشاب سامي جعصوص بعد 35 يوما من قتله و33 يوما من احتجازه عبثا".

وطالبت العائلة الثكلى على مدار شهر كامل، السلطات والشرطة بتحرير جثمان ابنها من دون أي قيد أو شرط، وقدمت بواسطة مركز "عدالة" الحقوقي التماسا إلى المحكمة العليا التي بدورها أمهلت الجهات المسؤولة مدة 14 يوما بشأن الرد حول أسباب استمرار الاحتجاز.

اللد: وصول جثمان الضحية سامي جعصوص إلى المسجد العمري الكبير بعد شهر من احتجازه ومقتله برصاص الشرطة الإسرائيلية



التفاصيل: https://t.co/xZQGDx71tU pic.twitter.com/mAqr2zVGKh — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وكانت السلطات الإسرائيلية تبحث إمكانية استخدام جثمان الضحية بمفاوضات بشأن أسرى ومفقودين إسرائيليين، بحسب الرد الذي قدمته النيابة العامة طلب من المحكمة وقف الإجراءات ليتسنى للجيش الإسرائيلي فحص إمكانية الاحتفاظ بالجثمان لأغراض إعادة أسرى ومفقودين.

وقبل ذلك، فرضت الشرطة شروطا تعجيزية لتسليم جثمان جعصوص، من بينها تفكيك خيمة العزاء والاعتصام، ومنع الصلاة على جثمانه في المسجد أو في المنزل، وتحديد عدد المشاركين في الجنازة بخمسين شخصا، وهو ما رفضته العائلة جملة وتفصيلا.