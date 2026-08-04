النقب: مصرع طبيب عربي وإصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 80 قرب تل عراد في النقب عن مصرع الطبيب طه أبو قويدر، وإصابة شخصين بجراح خطيرة ومتوسطة.

لقي الطبيب طه سليمان أبو قويدر، مصرعه وأصيب شخصان بجراح وصفت حالة أحدهما بالخطيرة في حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 80 قرب تل عراد في منطقة النقب، مساء الثلاثاء.

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وأقرت طواقم "نجمة داود الحمراء" وفاة أحد المصابين في مكان الحادث، وقدمت العلاجات الأولية لشاب (35 عاما) وصفت حالته بالخطيرة وعانى من إصابات في جسده ورجل (45 عاما) وصفت حالته بالمتوسطة وعانى من إصابات في البطن وأطراف جسده.

الفقيد طه أبو قويدر

ونقل المصابان بعد تقديم العلاجات الأولية لهما إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وقال أفراد من الطاقم الطبي، إن "تجمهرا كبيرا كان في المكان ومركبة مع أضرار كبيرة بهيكلها، إذ رأينا رجلا عالقا وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابات بالغة الخطورة".

وأضافوا "أجرينا فحوصات طبية له أثناء أعمال تخليصه لكن لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته. في المقابل قدمنا علاجات أولية منقذة للحياة لمصابين اثنين بينهما شاب بحالة خطيرة ورجل بحالة متوسطة ونقلناهما إلى المستشفى".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وقوع الحادث.