شارك العشرات من الأهالي والقيادات المحلية في شفاعمرو في مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة هم: الشقيقتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك.

انطلقت في مدينة شفاعمرو مساء، الثلاثاء، مراسم إحياء ذكرى مرور 21 عاما على المجزرة التي ارتكبها الإرهابي ناتان زادة، وأسفرت عن استشهاد الشقيقتين هزار ودينا تركي وميشيل بحوث ونادر حايك وإصابة 15 آخرين من أهالي المدينة، في 4 آب/ أغسطس 2005.

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وشارك العشرات من الأهالي والقيادات المحلية في مراسم إحياء ذكرى المجزرة عند دوار الشهداء وسط المدينة، حيث تخللت وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وإضاءة الشموع وقراءة الفاتحة على أرواحهم، وذلك بدعوة من البلدية واللجنة الشعبية في شفاعمرو.

من مراسم إحياء الذكرى السنوية الـ21 لمجزرة شفاعمرو التي استشهد فيها 4 من أهالي المدينة هم: الشقيقتان هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك



تصوير: مصطفى الزعبي (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/XlaYJsLqaZ pic.twitter.com/rdUk4QjCBm — موقع عرب 48 (@arab48website) August 4, 2026

وتعود المجزرة إلى يوم 4 آب/ أغسطس 2005، حينما أقدم الإرهابي المتطرف ناتان زادة بإيعاز من عصابات إجرامية صهيونية، على الصعود لحافلة عمومية حملت رقم 165 وعملت آنذاك في الخط من حيفا إلى شفاعمرو، وعند وصولها إلى المدينة أطلق الإرهابي زادة النار تجاه مستقلي الحافلة ما أسفر عن استشهاد الشقيقتين هزار ودينا تركي، وميشيل بحوث، ونادر حايك وإصابة 15 آخرين آنذاك.

يتبع...